苗栗通霄坪頂社區推綠能療育 陳志煌帶領志工創作廢物裝置藝術品

苗栗縣通霄鎮坪頂社區近年推動多項社區總體營造與環境改善計畫，即將於28日接受縣府評鑑，社區協會昨提前舉辦綠能療育廣場成果展發表會，並宣告即日起開放綠能療育場域，邀請大家來坪頂共同見證社區志工長期用心與努力的成果。

坪頂社區總體營造與環境改善計畫，聚焦於在地環境改造、特色「鳳凰產業」（如：養雞業、雞蛋）發展，結合海青老人養護中心及照顧關懷據點的升級，提升居民生活品質與凝聚在地共識。坪頂社區協會營造綠能療育場域的「幸福小屋」，周邊有許許多多廢物再利用的裝置藝術品，更是來自屋主陳志煌的巧手與巧思。

協會總幹事邱東壁說明，在當地推行的綠色照顧服務，透過綠療癒廣場提供的自然植栽與環境設施，以及多樣化課程，使長輩能在自然環境中獲得身心放鬆與健康促進，目前該場地定期舉辦成果展，每次課程約有三、四十人參與，讓參與者展示學習成效，並凝聚社區認同；因場地空間寬敞，深受長輩喜愛，期望未來在相關單位支持下發展並推廣此模式。

被協會志工暱稱「創意總監」的陳志煌，本身是汽修板金技工，受到變形金剛啟發，長期利用汽車廢棄材料，透過焊接，打造各種巧趣人物、昆蟲造型等裝置藝術，實踐資源循環與環保教育。5年前，他也受邀到竹南塭內社區，利用海廢浮球打造「和尚蟹」裝置品，用來介紹海廢中的浮球資源與台灣西部沿海稀有的和尚蟹，備受好評。

此次成果展，陳志煌帶領志工創作，有利用廢棄圓鍬的各式昆蟲，更有廢鋼條焊接而成的超大型腳踏車，展現資源循環利用及社區參與的重要性。

陳志煌說，幸福小屋目前主要以社區合作形式運作，採用預約參訪制提供導覽體驗。由於人力有限，暫未提供固定餐飲服務，而是透過與社區夥伴協同互助，共同推動地方特色體驗活動，有助於提升居民參與感及地方產業多元發展。

此次成果展，陳志煌帶領志工創作，有利用廢棄圓鍬的各式昆蟲，更有廢鋼條焊接而成的超大型腳踏車，展現資源循環利用及社區參與的重要性。記者吳傑沐／攝影

邱東壁說，透過綠療癒廣場提供的自然植栽與環境設施，以及多樣化課程，可使長輩能在自然環境中獲得身心放松與健康促進。記者吳傑沐／攝影