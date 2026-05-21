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大溪石門水庫健行周六登場估4千人參與 將啟動交通疏導

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
桃園市大溪區公所將於5月23日上午7時至11時，在石門水庫南苑停車場及周邊道路舉辦「115年桃園市大溪區全民健行活動－石門湖光走 大溪自在遊」，大溪分局提醒，將規畫交通疏導及安全維護勤務，維護交通秩序。圖／大溪分局提供
桃園市大溪區公所將於5月23日上午7時至11時，在石門水庫南苑停車場及周邊道路舉辦「115年桃園市大溪區全民健行活動－石門湖光走 大溪自在遊」，大溪分局提醒，將規畫交通疏導及安全維護勤務，維護交通秩序。圖／大溪分局提供

桃園市大溪區公所將於5月23日上午7時至11時，在石門水庫南苑停車場及周邊道路舉辦「115年桃園市大溪區全民健行活動－石門湖光走 大溪自在遊」，預計吸引4千名民眾參與。大溪分局提醒，將規畫交通疏導及安全維護勤務，維護交通秩序。

大溪分局表示，本次健走活動主會場設於石門水庫南苑停車場，健走路線自主會場出發沿途經過石門發電廠、北苑停車場（折返）、石門發電廠、南苑停車場，全程約3.5公里，沿途可欣賞石門水庫湖光山色與大溪自然景觀，兼具休閒與運動特色，預估活動期間將有大量人、車湧入石門水庫園區及周邊道路。

活動除規畫全民健走外，現場也準備多項宣導品，包括不織布手提袋、壓克力御守及小燈箱等，另安排摸彩活動，獎品包含手機、液晶電視及吸塵器等多項好禮，增添活動熱鬧氣氛，預料將吸引不少親子家庭及民眾參與。

警方指出，活動當日上午6至12時將針對南苑停車場、環湖路及周邊重要路口編排警力與協勤民力加強交通疏導，並視現場車流狀況實施彈性交通管制措施，以維護行人安全及車流順暢。

另因石門水庫園區內停車空間有限，警方建議參加民眾提早出門，並依循現場員警及工作人員引導停車。周邊停車空間包括石門水庫南苑停車場、溢洪道平台旁停車場、北苑停車場等，請民眾勿違規停車，以免影響交通動線及其他用路人權益。大溪分局長徐章哲表示，也呼籲民眾遵守交通規則及現場指揮，共同維護優質活動秩序與交通安全。

桃園市大溪區公所將於5月23日上午7時至11時，在石門水庫南苑停車場及周邊道路舉辦「115年桃園市大溪區全民健行活動－石門湖光走 大溪自在遊」，大溪分局提醒，將規畫交通疏導及安全維護勤務，維護交通秩序。圖／大溪分局提供
桃園市大溪區公所將於5月23日上午7時至11時，在石門水庫南苑停車場及周邊道路舉辦「115年桃園市大溪區全民健行活動－石門湖光走 大溪自在遊」，大溪分局提醒，將規畫交通疏導及安全維護勤務，維護交通秩序。圖／大溪分局提供

停車場 石門水庫 健行

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