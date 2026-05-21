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竹縣東泰男籃奪HBL季軍、挺進國際賽 楊文科發高額獎金勉勵

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣東泰高中籃球隊表現亮眼，於114學年度HBL高中籃球聯賽男子組勇奪季軍。圖／縣府提供
新竹縣東泰高中籃球隊表現亮眼，於114學年度HBL高中籃球聯賽男子組勇奪季軍。圖／縣府提供

新竹縣東泰高中籃球隊表現亮眼，於114學年度HBL高中籃球聯賽男子組勇奪季軍，並於NBA未來之星邀請賽取得代表台灣前往新加坡參加總決賽的資格。為嘉勉籃球隊球員與教練團的辛勞，新竹縣長楊文科近日特別頒發35萬元獎勵金、獎狀與紀念籃球，肯定東泰男籃的運動精神，期許前進新加坡國際舞台再奪佳績！

楊文科表示，新竹縣東泰高中屢獲佳績，除獲得114學年度HBL高中籃球聯賽季軍，更於NBA未來之星邀請賽擊敗松山高中與南湖高中，將代表台灣於6月前往新加坡參加總決賽，展現了新竹縣基層體育扎根的成果。

為嘉勉球員與教練團的努力，縣府特別為教練團及15名參賽選手頒發獎狀、紀念籃球及獎金，HBL季軍每名選手1萬5千元，教練3萬元，共計25萬5千元的獎勵金。縣長楊文科更加發10萬元獎勵金，做為東泰高中後續前往新加坡參加NBA未來之星邀請賽的營養金，期許帶領新竹縣「稱霸亞洲！」

教育局長蔡淑貞指出，東泰高中長期深耕基層，配合縣府建置籃球三級培訓體制，有效留住縣內優秀運動人才。縣府本次特別頒發逾35萬元獎勵金，感謝東泰高中屢獲佳績大幅提升新竹縣體育能見度，更是對校方、教練及家長長期投入的實質支持。

「感謝新竹縣政府給我們的支持，我們用行動回應大家對我們的鼓勵！」HBL季軍賽榮獲MVP的前鋒許恩翔表示，四強賽拿下21分仍無法擊敗南湖高中闖入冠軍賽，心裡難免失落，但為了回應大家的鼓勵，他和隊長高丁子權，以及NBA未來之星台灣區冠軍賽MVP的紀伍柏俊等隊友們都全力以赴，為竹縣留下這座珍貴的HBL季軍，並期望能獲得NBA未來之星台灣區的冠軍。

教練高丁國柱表示，追逐夢想的歷程沒有終點，謝謝縣府的支持，讓他們繼續朝冠軍之路邁進。東泰高中董事長、執行長及全體籃球隊隊職員也感謝縣府的支持。

新竹縣東泰高中屢獲佳績，將代表台灣於6月前往新加坡參加總決賽，展現了新竹縣基層體育扎根的成果。圖／縣府提供
新竹縣東泰高中屢獲佳績，將代表台灣於6月前往新加坡參加總決賽，展現了新竹縣基層體育扎根的成果。圖／縣府提供

為嘉勉籃球隊球員與教練團的辛勞，新竹縣長楊文科近日特別頒發35萬元獎勵金、獎狀與紀念籃球，肯定東泰男籃的運動精神。圖／縣府提供
為嘉勉籃球隊球員與教練團的辛勞，新竹縣長楊文科近日特別頒發35萬元獎勵金、獎狀與紀念籃球，肯定東泰男籃的運動精神。圖／縣府提供

楊文科 新加坡 籃球

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