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議員關切木棉棉絮紛飛宛如下雪 竹市府：已全面展開打除作業

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
每年4、5月是木棉樹棉絮飄散的季節，新竹市不少行道樹及校園都出現下雪般棉絮隨風飄散的場景。圖／取自陳建名臉書
每年4、5月是木棉樹棉絮飄散的季節，新竹市不少行道樹及校園都出現下雪般棉絮隨風飄散的場景。圖／取自陳建名臉書

每年4、5月是木棉樹棉絮飄散的季節，新竹市不少行道樹及校園都出現下雪般棉絮隨風飄散的場景。市議員陳建名指出，有不少人對花粉及棉絮過敏，會有此般情景原因是市府未在木棉花果實成熟爆開前將果實修剪摘除，避免棉絮飄散，希望相關單位重視。對此，目前已完成部分地段木棉樹果莢打除作業，後續會加強巡檢。

市府養護工程處表示，為降低木棉果絮飄散對市民生活造成的影響，木棉樹果莢打除作業已列為養工處工作清單內，自今年5月起已陸續針對維護管理範圍內的木棉樹辦理果莢打除作業。

截至目前已完成三民公園、東大路路樹、護城河（圓環－世界街）、新竹公園、林森路與復興路口、中華路一段、經國園道、牛埔東路、大㓓雅公園、尚濱路路樹、護城河（南醫－圓環）、景觀大道路樹、大湖路路樹、建功公園及明湖公園等地點處理作業。另其他非屬養工處維護管理場域例如西門國小通學步道，如學校有相關需求提出後，養工處將錄案協助辦理。

養工處指出，後續將持續加強巡檢及滾動檢討木棉果莢打除時機，並於果實成熟季節前提早規畫作業，以降低棉絮飄散、過敏及環境清潔等問題，維護市民生活品質及公共安全。

陳建名說，這幾天市區隨處可見棉花漫雪滿天飛舞，這其實是木棉花果實成熟爆開，裡面的白色棉絮。看起來很浪漫，但這些飄在空中無處不見的棉絮可是會造成一些令人困擾的問題。

他指出，棉絮夾帶的灰塵、花粉會讓過敏體質的大人小孩噴嚏不斷、鼻癢眼睛癢；冷氣、汽機車空氣濾網，甚至排水孔會被堵塞；大量堆積的話，更有可能引起火警、造成交通安全。

陳建名表示，市府之前的做法是養護單位會趁果實爆開前將果實修剪摘除，這項工作可能沒有被列入新成立養護工程處的交接清單，他已提醒市府盡快巡檢，明年要趁早作業。

新竹 木棉花

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