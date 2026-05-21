石門水庫貫通至新竹聯通管隧道貫通 桃竹3地向卓揆請命

行政院長卓榮泰昨到桃園市參加石門水庫至新竹聯通管隧道貫通典禮，桃園市府秘書長溫代欣、新竹縣長楊文科、新竹市副市長林琨瀚都反映與中央相關的地方建設碰上問題，溫也以「飲水思源」意有所指，盼中央重視。卓榮泰則強調，中央與地方必須充分合作。

溫代欣說，桃園是年輕的都市，發展過程不只桃園受益，也是國家的建設成果，並反映石門水庫啟用後，淹沒區住民遷移他處，再加上近年推展航空城建設等，希望中央多關注「水庫移民」與「航空城移民」，還有航空城、捷運等工程都需要中央關注。

楊文科則當場為寶山第一水庫當年被徵收的地主請命，要求比照後來第二水庫徵收標準辦理。

林琨瀚則提到，竹市府也提報規畫三百九十二公頃竹科二期計畫，產業效益預估高達一兆一千七百六億元，盼中央加速審議期程。

卓榮泰回應，桃園航空城計畫目前依照原訂計畫與期程進行中，經過行政院公共工程委員會一再討論，希望在不延誤工程期程的原則下完成，並與地方做更好的溝通，也請桃市府扮演中央與地方溝通的橋梁，使工程順利進行。

新竹科學園區第二期擴建計畫，卓榮泰強調，這是擴大桃竹苗大矽谷的重要工程，承接台灣對全世界高科技產業的重任，中央與地方必須充分合作，讓工程順利展開。

另，針對楊文科反映寶山第一水庫徵收補償條件，卓榮泰說，政府有必要弭平過去遺留下來的不公平，經濟部水利署已納入考量，未來將共同面對解決。