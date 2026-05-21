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石門水庫貫通至新竹聯通管隧道貫通 桃竹3地向卓揆請命

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導
桃竹苗首長參加石門水庫聯通隧道貫通典禮，向行政院長卓榮泰（左四）請命。記者鄭國樑／攝影
桃竹苗首長參加石門水庫聯通隧道貫通典禮，向行政院長卓榮泰（左四）請命。記者鄭國樑／攝影

行政院長卓榮泰昨到桃園市參加石門水庫新竹聯通管隧道貫通典禮，桃園市府秘書長溫代欣、新竹縣長楊文科、新竹市副市長林琨瀚都反映與中央相關的地方建設碰上問題，溫也以「飲水思源」意有所指，盼中央重視。卓榮泰則強調，中央與地方必須充分合作。

溫代欣說，桃園是年輕的都市，發展過程不只桃園受益，也是國家的建設成果，並反映石門水庫啟用後，淹沒區住民遷移他處，再加上近年推展航空城建設等，希望中央多關注「水庫移民」與「航空城移民」，還有航空城、捷運等工程都需要中央關注。

楊文科則當場為寶山第一水庫當年被徵收的地主請命，要求比照後來第二水庫徵收標準辦理。

林琨瀚則提到，竹市府也提報規畫三百九十二公頃竹科二期計畫，產業效益預估高達一兆一千七百六億元，盼中央加速審議期程。

卓榮泰回應，桃園航空城計畫目前依照原訂計畫與期程進行中，經過行政院公共工程委員會一再討論，希望在不延誤工程期程的原則下完成，並與地方做更好的溝通，也請桃市府扮演中央與地方溝通的橋梁，使工程順利進行。

新竹科學園區第二期擴建計畫，卓榮泰強調，這是擴大桃竹苗大矽谷的重要工程，承接台灣對全世界高科技產業的重任，中央與地方必須充分合作，讓工程順利展開。

另，針對楊文科反映寶山第一水庫徵收補償條件，卓榮泰說，政府有必要弭平過去遺留下來的不公平，經濟部水利署已納入考量，未來將共同面對解決。

石門水庫 卓揆 新竹

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