老宅修繕 桃拚3年助修繕千棟舊公寓

桃園老舊建築上萬棟，但無管委會的舊公寓因卡在資格不符，難以獲得修繕補助。市長張善政昨宣布推出「舊公寓微型修繕補助」補足住宅政策缺口，預計三年投入一億元；南投縣去年也鎖定老宅推出修繕計畫，受理近百件登記，將列為中央老宅延壽首批輔導對象。

張善政昨主持市政會議表示，桃園發展快速，市府除興建社宅、推動可負擔住宅，也需要照顧住在老舊建物的民眾。桃園雖有公寓大廈修繕補助，但限有管理委員會的社區，中央的老宅延壽計畫又多針對建築立面改善拉皮與電梯增設，無管委會的舊公寓常因資格條件與修繕項目不符補助卡關。

張善政強調，屋齡超過卅年的老房開始出現梯間照明毀損、抽水機故障、門禁或監視設備不足等狀況，看似小問題，但其實都直接影響居住安全與生活品質。

桃市府指出，舊公寓微型修繕補助計畫針對屋齡卅年以上、未成立管理組織、樓高介於四樓到六樓的公寓，補助內容包括走廊樓梯照明、門禁、抽水機、監視設備等公設改善，也補助社區成立管委會所需費用，每棟最高十萬元，受理至十月底，目標未來三年協助一千棟老舊公寓改善環境。

另，中央以特別預算推動「老宅延壽機能復興計畫」，提供屋齡卅年以上、四至六樓公寓及六樓以下透天住宅的合法建物修繕補助。南投縣屋齡卅年以上老宅逾十一萬棟，縣議員林芳伃說，南投縣老宅眾多，甚至歷經九二一大地震，民眾也很關心縣內能有多少老宅受惠。

南投縣政府建設處長張洲滄說，縣內住宅型態多為老舊公寓或透天厝，縣長許淑華去年指示盤點老宅，並規畫爭取五千八百萬元經費推動老宅修繕計畫。但討論後發現，若以每戶補助五百八十萬元，僅能協助修繕十戶，加上礙於部分法規受限而暫緩，今年決定接軌中央老宅延壽計畫。

許淑華說，縣府希望透過經費支持修繕老宅，讓友善長者、留住青年定居的政策邁向全齡宜居；南投縣去年登記九十六件，將作為老宅延壽的第一批輔導對象，第二批以涉及公共安全的老宅為主。