石門水庫隧道貫通典禮 竹首長請命、桃秘書長要中央飲水思源

行政院長卓榮泰今天上午到桃園市參加石門水庫聯通管隧道貫通典禮，桃園市政府秘書長溫代欣、新竹縣長楊文科、新竹市副市長林琨瀚致詞時，都為中央在地方推動建設有爭議，或希望加速作業的部分請命，要求卓榮泰正視及協助解決。

楊文科當場要求再引新北市的南勢溪水源到新竹，讓北台灣不再有缺水問題，同時為為寶山第一水庫當年被徵收的地主請命，要求比照後來第二水庫徵收標準辦理。

新竹市副市長林琨瀚強調，新竹未來的發展非常令人期待，市府也提報規畫392公頃竹科二期計畫，希望帶動竹科產業聚落持續擴張，屆時可創造6萬7200個就業機會，產業效益高達1兆1706億元，請中央加速審議期程，達成中央、地方雙贏。

桃園市政府秘書長溫代欣致詞時，先肯定聯通道是北台灣重要的水資源工程，也不忘提醒中央石門水庫是北台重要水庫，包括灌溉、產業、民生用水功能，話講回來，飲水思源，水庫1964年啟用時，原本住在海平面標高250公尺以下的淹沒區住民，必須遷到別的地方，稱為「水庫的移民」，希望中央多關注他們。

溫代欣再指出，桃園是非常年輕的都市，發展過程不只桃園受益，也是國家的建設成果，院長上任時就到過桃園三接、三航廈、航空城等地了解工程進度，桃園有一些「航空城移民」需要關注，還有航空城、捷運等工程都需要中央關注。

卓榮泰表示，桃園航空城計畫目前依照原訂計畫與期程進行中，經過行政院公共工程委員會一再討論，希望在不延誤工程期程的原則下完成，並與地方做更好的溝通，也請桃園市政府扮演中央與地方溝通的橋梁，讓地方得到各方面的照顧，使工程順利進行。

關於新竹科學園區第二期擴建計畫，卓榮泰說明，此計畫是擴大桃竹苗大矽谷的重要工程，承接台灣對全世界高科技產業的重任，中央與地方必須充分合作，讓工程順利展開。另對於新竹縣楊文科縣長所提寶山第一水庫徵收補償條件問題，卓榮泰強調當國家愈來愈發展，政府就有能力，也有必要弭平過去所遺留下來的不公平，經濟部水利署已納入考量，未來將共同面對解決。

楊文科說，新竹是科技城中央給予非常大的支持，兩年前完成石門水庫透過平鎮淨水廠送水到新竹備源管線，完工啟用後每日有20萬噸自來水送到新竹，這次再建立一條聯通管從石門水庫以隧道引水到竹東圳，再到寶山水庫，完工可以每日供水30萬噸。

楊文科認為，行政院前瞻性計畫，不只是對科學園區用水的超前規畫，同時關係民生用水，像關西較偏遠地區沒有自來水，叫苦連天，這次的聯通管接管規畫包括關西淨水廠，地方會全力配合促成2028年如期完工。不過他建議新北市南勢溪的水也要接到新竹，北勢溪水源給翡翠水庫，如果能這樣做，北台灣用水絕對沒問題，還有寶山第三水庫在規畫中要趕快完成，讓新竹未來五十年至一百年用水沒問題。

楊文科指出，寶山第一水庫民國50年徵收用地以來，民眾抗爭陳情至今沒平息，因為當年徵收範圍僅至水庫滿水位上1公尺，範圍外不徵收也禁止開發，而寶二水庫2000年徵收時，水保法已公布施行，徵收範圍除滿水位以上，更擴增至稜線的集水區範圍。他和經濟部協調時已說明，當時以水庫滿水位一公以上稜線不徵收，後來其他水庫工程都徵收，衍生公平問題，前院長也認為要解決，如今納入寶山第三水庫規畫案，希望能在卓榮泰院長任內解決幾十年的民怨，功德無量。