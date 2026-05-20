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桃園市表揚績優防災社區與企業 攜手迎戰梅雨及颱風季節

文／ 桃園市政府提供

桃園水務局辦理115年度指揮官座談會與企業防災推廣活動。 圖／桃園市政府提供
桃園水務局辦理115年度指揮官座談會與企業防災推廣活動。 圖／桃園市政府提供

桃園市政府水務局今（20）日舉辦「115 年度指揮官座談會與企業防災推廣活動」，由市長張善政親自出席，表揚 114 年度績優水患自主防災社區，並感謝長期投入防汛工作的企業與民間團體，期盼透過公私協力，共同提升桃園防災韌性。

水務局表示，隨著梅雨及颱風季節即將到來，市府除持續強化各項防汛整備工作外，也特別提醒社區重視汛期前後的巡查與環境清理工作，包括排水溝巡檢、落葉與垃圾清除、防汛設備確認，以及積淹水熱點檢視等，皆是降低災害風險的重要環節。

桃園市已建置40處水患自主防災社區共同守護地方安全。 圖／桃園市政府提供
桃園市已建置40處水患自主防災社區共同守護地方安全。 圖／桃園市政府提供

水務局指出，目前桃園市已建置 40 處水患自主防災社區，各社區平時即持續配合辦理防災演練、教育訓練及巡查工作，逐步建立在地自主防災能力。本次活動除頒發績優社區獎勵金外，也透過社區巡清獎勵機制，鼓勵各社區於汛期前後落實巡查與整備工作，共同守護地方安全。

市府發放得獎社區獎勵金及防災整備器材添購費用。 圖／桃園市政府提供
市府發放得獎社區獎勵金及防災整備器材添購費用。 圖／桃園市政府提供

此外，今年亦表揚長期支持社區防災工作的企業與 NPO，包括八德王記烤鴨公司、可醇麵包店、全家便利商店中壢源興店、義美食品股份有限公司及莊師傅餐飲店等，感謝其於防汛演練、物資支援及社區協力上的投入，展現企業參與地方防災的正向力量。

市長親自表揚長期支持社區防災工作的企業與 NPO。 圖／桃園市政府提供
市長親自表揚長期支持社區防災工作的企業與 NPO。 圖／桃園市政府提供

市府表示，未來將持續深化防災社區推動工作，並強化政府、社區與企業間的合作機制，透過平時整備與災前預防，共同提升桃園面對極端氣候的應變能力，守護市民生命財產安全。
(桃園市政府廣告)

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