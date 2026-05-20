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桃市舊公寓微型修繕補助開跑 無管委會也能申請

中央社／ 桃園20日電

桃園市今天宣布推動全台首創「舊公寓微型修繕補助計畫」，針對屋齡30年以上、未成立管理組織的4至6層樓老公寓，每棟最高補助新台幣10萬元，明天起至10月31日開放受理申請。

桃園市長張善政上午主持市政會議時表示，現行的「公寓大廈修繕補助」，申請條件為已成立管理委員會的公寓大廈，然而有許多老舊公寓尚未設置管理組織，卻同樣有公共設施老化、修繕需求迫切等問題。

張善政表示，為提升老舊公寓的居住品質，全台首創推出「舊公寓微型修繕補助計畫」，計畫主要針對屋齡30年以上、未成立管理組織的4至6層樓老舊公寓，補助走廊、樓梯、照明、門禁、抽水機及監視設備等公共設施改善，並協助社區成立管理組織。

張善政說明，內政部推動的「老宅延壽計畫」，重點在立面更新、電梯增設等較大型修繕，市府推動的「舊公寓微型修繕補助計畫」則是鎖定低樓層、無管委會老舊公寓的日常剛性需求、小額公共設施修繕需求著手，初估未來3年可協助1000棟老舊公寓改善居住環境。

張善政表示，「舊公寓微型修繕補助計畫」今天公告，明天正式開放受理，受理申請至10月31日止；已於都發局建管處設置專責窗口及輔導顧問，提供一站式服務，未來不論是否有成立管理組織的大樓、老舊公寓，都能透過不同層級與規模的住宅修繕政策得到支持。

張善政 桃園 公寓

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