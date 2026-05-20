快訊

台電累計虧損3529億！砸錢換Logo爆爭議 董座曾文生嘆「高層們都會怕」

中職／遭蚊子大軍攻擊？比基尼背部照慘況光 瑟七：可能會薯條

高燒41度…廣播金鐘主持人年僅7歲病逝 母痛心吐經過：這場病來得無聲無息

聽新聞
0:00 / 0:00

桃里有書聲讓故事走進生活 9場閱讀行動席捲桃園

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
首場由「夏夜精靈大冒險」揭開夢幻序幕。主辦單位／提供
首場由「夏夜精靈大冒險」揭開夢幻序幕。主辦單位／提供

桃園市立圖書館2026年閱讀開箱上季「桃里有書聲」，於5月2日至8月29日登場，推出共九場活動，涵蓋五場講座與新書分享、三場特別企畫及一場數位閱讀，從夜間生態、城市走讀到聲音表演，打造一場橫跨場域與感官的閱讀行動。

本季以「生活經驗與在地感受」為主軸展開，從5月初的「夏夜精靈大冒險」揭開序幕，大人小孩一起走進大溪夜間步道，在夏夜裡追尋螢火蟲的點點微光，像發現森林裡的小精靈般玩得不亦樂乎，也為閱讀與自然寫下最夢幻的開場。

接下來重頭戲登場，5月24日由劉梓潔帶來睽違多年的新作《再生》講座，從失去與告別出發，聊聊那些關於存在與重新開始的故事，是一場溫柔又深刻的文字相遇，喜歡她的讀者千萬別錯過。

緊接著是6月13日楊富閔《出太陽》回望土地與日常生活、6月27日橘子《出太陽》透過生死議題探問生命本質，讓閱讀成為面對自我與情感的入口。

隨著季節推進，7月4日「桃園文化時光散策之旅」以城市為文本，串聯孔廟、忠烈祠與桃園神社等場域，讓民眾在行走中閱讀歷史；7月11日《聲動龍潭》則以相聲融合客語與經典文學，透過語言節奏與表演魅力，在笑聲中重新喚起對母語與土地的記憶，讓閱讀從靜態轉為可走、可聽、可感受的生活體驗。

進入盛夏，閱讀主題持續深化。7月18日崔舜華《外婆燒著的時候，我》新書分享，以濃烈詩性直面創傷與重生；8月8日劉克襄《流火：鹿野忠雄的臺灣養成》講座，帶領讀者回望山林探索的歷史脈絡；壓軸8月29日，朱宥勳《群島有事》數位閱讀，則在線上場域展開對未來與群體的深層思辨。

桃園市立圖書館館長施照輝表示，「桃里有書聲」希望讓閱讀回到生活現場，從書本延伸至街區與自然，讓市民在不同場景中重新感受閱讀的溫度與力量。本系列每場活動亦限量贈送「桃聲步履．紀念襪」，邀請民眾一步一腳印走進閱讀，在城市留下屬於自己的文化足跡。

此外，現場參與互動有機會獲得作家親簽新書及限定「書聲紀念書籤（附作家親筆回信）」，上季結束還有電子書閱讀器抽獎活動。

報名還有機會獲得限量文創品「桃聲步履紀念襪」。主辦單位／提供
報名還有機會獲得限量文創品「桃聲步履紀念襪」。主辦單位／提供

桃園 文化 閱讀

延伸閱讀

文學不再只是閱讀！靜宜中文系畢展「蛻生」17組作品跨域創作

家樂福文教基金會30週年5/22–24藝術季登場 「改變有我 藝起回家」共創永續盛會

埋下藝文種子 桃園「牽手進劇場」邀7千師生看劇場

台灣作家陳思宏赴斯洛伐克演講 深化中歐讀者理解台灣文化

相關新聞

「粉紅超跑」到場祈福 童綜合白沙屯媽祖醫院開工

童綜合醫療社團法人白沙屯媽祖醫院昨天開工動土，預計三年後啟用，補足苗栗縣海線醫療資源不足，賴清德總統昨天強調，加上衛生福利部苗栗醫院急重症醫療大樓，及準醫學中心大千竹南醫院案陸續到位，完成苗栗醫療「三喜臨門」的階段性成果。

10坪塞20嬰 桃園非法托育爆超收

桃園市昨天爆出非法托育機構，市府稽查發現，十坪大的空間超收廿名嬰幼兒及幼童，稽查人員甚至看見較大幼兒在屋內奔跑險些踩到嬰兒，嚇得冷汗直流，已協助送托家長轉介合格機構或保母，另有名孩童暫時聯絡不到家長，暫由家防中心安置。

桃園青埔設300病床醫院 計畫送審

桃園市青埔、過嶺地區醫療資源不足，國民黨議員吳嘉和關心陽明交大設醫院進度，要求市府密切追蹤，市府表示，陽明交大具醫學量能，且有營運宜蘭附設醫院的實際經驗，籌設條件相對完整，學校已遞交計畫書，醫事審議委員會今年六月二日排審。

埋下藝文種子 桃園「牽手進劇場」邀7千師生看劇場

桃園市文化局推廣劇場教育，推動「牽手進劇場」計畫已13年，今年擇定5、6月規畫8場演出邀請75所學校、7千名師生一起欣賞，而且為了藝文平權，活動由產官合作補助交通及保險費用，讓不同區域的孩子都有機會看到專業表演。

台電通霄放流30萬尾魚苗 通苑師生幫魚苗順氣墊溜滑梯入海

為維護電廠周圍海域，復育海洋漁業資源，台電今年規畫全台各地舉行六場「魚苗放流及教育宣導」活動，並選定苗栗縣通霄電廠旁的通霄漁港最為活動主場，今天邀請當地國小師生，一同將象徵著海洋復育希望的小魚苗，利用氣墊溜滑梯放流於海，共同為生態保育盡一分力。

強化第一線救護能量「關鍵幾分鐘」 致勝國際捐贈苗警戰術止血裝備

致勝國際公司今（19）日捐贈加壓止血繃帶及止血紗布予苗栗縣警察局，由副縣長賴香伶代表縣府出席見證，她並表示，此次捐贈不僅充實第一線裝備，更透過公私協力模式，提升警察同仁在突發事件中的即時應變能力，強化整體公共安全防護網。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。