桃里有書聲讓故事走進生活 9場閱讀行動席捲桃園

桃園市立圖書館2026年閱讀開箱上季「桃里有書聲」，於5月2日至8月29日登場，推出共九場活動，涵蓋五場講座與新書分享、三場特別企畫及一場數位閱讀，從夜間生態、城市走讀到聲音表演，打造一場橫跨場域與感官的閱讀行動。

本季以「生活經驗與在地感受」為主軸展開，從5月初的「夏夜精靈大冒險」揭開序幕，大人小孩一起走進大溪夜間步道，在夏夜裡追尋螢火蟲的點點微光，像發現森林裡的小精靈般玩得不亦樂乎，也為閱讀與自然寫下最夢幻的開場。

接下來重頭戲登場，5月24日由劉梓潔帶來睽違多年的新作《再生》講座，從失去與告別出發，聊聊那些關於存在與重新開始的故事，是一場溫柔又深刻的文字相遇，喜歡她的讀者千萬別錯過。

緊接著是6月13日楊富閔《出太陽》回望土地與日常生活、6月27日橘子《出太陽》透過生死議題探問生命本質，讓閱讀成為面對自我與情感的入口。

隨著季節推進，7月4日「桃園文化時光散策之旅」以城市為文本，串聯孔廟、忠烈祠與桃園神社等場域，讓民眾在行走中閱讀歷史；7月11日《聲動龍潭》則以相聲融合客語與經典文學，透過語言節奏與表演魅力，在笑聲中重新喚起對母語與土地的記憶，讓閱讀從靜態轉為可走、可聽、可感受的生活體驗。

進入盛夏，閱讀主題持續深化。7月18日崔舜華《外婆燒著的時候，我》新書分享，以濃烈詩性直面創傷與重生；8月8日劉克襄《流火：鹿野忠雄的臺灣養成》講座，帶領讀者回望山林探索的歷史脈絡；壓軸8月29日，朱宥勳《群島有事》數位閱讀，則在線上場域展開對未來與群體的深層思辨。

桃園市立圖書館館長施照輝表示，「桃里有書聲」希望讓閱讀回到生活現場，從書本延伸至街區與自然，讓市民在不同場景中重新感受閱讀的溫度與力量。本系列每場活動亦限量贈送「桃聲步履．紀念襪」，邀請民眾一步一腳印走進閱讀，在城市留下屬於自己的文化足跡。

此外，現場參與互動有機會獲得作家親簽新書及限定「書聲紀念書籤（附作家親筆回信）」，上季結束還有電子書閱讀器抽獎活動。