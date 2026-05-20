青埔設300病床醫院 計畫送審

桃園市青埔、過嶺地區醫療資源不足，國民黨議員吳嘉和關心陽明交大設醫院進度，要求市府密切追蹤，市府表示，陽明交大具醫學量能，且有營運宜蘭附設醫院的實際經驗，籌設條件相對完整，學校已遞交計畫書，醫事審議委員會今年六月二日排審。

市府無償撥給陽明交大校地在中壢區文智路與文德路之間的街廓，陽明交大原本想蓋教學大樓，但進度緩慢，拖到合作意向書過期，今年三月提出蓋醫院構想才延續合作，吳嘉和在議會質詢，指出青埔、過嶺地區人口成長迅速，但沒有大型醫院進駐，市府應重視南北桃園平衡發展，更何況此事關乎人命搶救黃金時間，更該加速辦理。

桃園市長張善政回應，前市長鄭文燦執政時，醫療資源不多，當時市府提出優惠條件，提供土地吸引大專院校來此設立醫院，但多年過去，效果有限，他上任之後，市府已調整策略掌握主導權，推動市立醫院及分院，籌設雖需時間，但慢慢會看到成果。

副市長王明鉅說明，陽明交大已將醫院設立計畫送至衛生局審查，清大進度相對落後，市府將持續溝通，若後續仍無具體作為，不排除評估收回土地。

市府表示，目前與市府合作蓋醫院的學校有國立清華大學、中央大學與陽明交大，三校遇到的狀況不同，清大計畫蓋兩百張病床的醫院，但招商兩度流標，新計畫又不夠具體，因此考慮收回土地；中央大學則提了計畫書，衛生局預計六月送醫事審議委員會審查。陽明交大則是第一次提蓋醫院計畫，初步規畫規模為三百張病床的醫院，已排定審查時間。