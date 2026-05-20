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10坪塞20嬰 桃非法托育爆超收

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導
桃園市某非法托育機構在10坪大空間超收20名嬰幼兒。（中央社）
桃園市某非法托育機構在10坪大空間超收20名嬰幼兒。（中央社）

桃園市昨天爆出非法托育機構，市府稽查發現，十坪大的空間超收廿名嬰幼兒及幼童，稽查人員甚至看見較大幼兒在屋內奔跑險些踩到嬰兒，嚇得冷汗直流，已協助送托家長轉介合格機構或保母，另有名孩童暫時聯絡不到家長，暫由家防中心安置。

桃園市議會定期會昨總質詢，國民黨市議員黃婉如指出，有非法托育人員三月在桃園某社區，違法收置嬰幼兒才被查獲開罰，事後竟搬家到桃園龍壽街重操舊業，不到十坪的空間塞了廿名嬰幼兒，現場只有二名外籍人士及一名無保母執照的女性。

議員指出，除了人數超收，托育環境也有問題，奶瓶未消毒，冰箱有大量過期食品，已嚴重危害嬰幼兒的安全。

黃婉如說，部分非法托嬰機構利用「家長客製化的需求」、「免延托費」等方式吸引家長，但實際上讓孩子暴露在高風險環境中；令人憂心的是她與稽查人員在現場蹲點許久，才有機會入屋查看，行政機關因受限於「不得私闖民宅」，行政法規無法申請搜索票，導致查緝難度大幅提高。

市長張善政表示，該托育人員確實屬於累犯，現場環境也不安全，市府未來將持續加強稽查與抽查，同時強化宣導，提醒家長選擇合法立案托育機構。

市府婦幼局指出，該機構廿嬰幼兒多已聯絡家長帶回，後續將協助尋找合法托育機構，目前有一名幼童尚無法聯絡上家長，暫由家防中心安置；業者違法托育，市府今年三月曾經開罰，累犯將從重論處。

婦幼局強調，已將合法設立的托嬰中心名單，公告在官網及桃園育兒資源網，供家長參考選擇，若不放心，也可來電婦幼局詢問。

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