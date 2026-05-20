「粉紅超跑」到場祈福 童綜合白沙屯媽祖醫院開工

童綜合醫療社團法人白沙屯媽祖醫院昨天開工動土，預計三年後啟用，補足苗栗縣海線醫療資源不足，賴清德總統昨天強調，加上衛生福利部苗栗醫院急重症醫療大樓，及準醫學中心大千竹南醫院案陸續到位，完成苗栗醫療「三喜臨門」的階段性成果。

台中市童綜合醫療社團法人與苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮結緣十二年，董事長童敏哲擲筊請示媽祖後，決定設立白沙屯媽祖醫院，昨天上午舉辦開工動土典禮，白沙屯媽祖搭乘「粉紅超跑」鑾轎到場祈福，並鑑壇觀禮，賴總統、童敏哲共同擔任主祭，苗栗縣長鍾東錦、議長李文斌，及拱天宮主委洪文華等近四百人到場見證。

白沙屯媽祖醫院將興建地上五層樓與地下二層樓，具備智能化自動化的ＡＩ醫療科技設備智慧醫院，設置卅五床急性一般病床，並擁有廿四小時急診室、內外婦兒等各科門診，手術室與內視鏡檢查室、復健中心等，預計二○二九年落成啟用。

童敏哲表示，當初考慮設置診所或醫院時，擲筊向媽祖請示，媽祖的意思是要建醫院，隨後在中央與地方及拱天宮全力促成下，籌建的白沙屯媽祖醫院終能順利動土，期望未來能提升緊急醫療傷病患者，即時獲得治療、減少鄰近民眾外地就醫的醫療成本。

白沙屯媽祖醫院設有廿四小時急診室、內外婦兒科門診，未來落成後，將支援苗栗海線緊急救護、巡迴醫療、高齡弱勢族群的福利服務，結合宗教文化產業，共創偏鄉永續發展。

賴總統表示，接任民進黨主席前到地方座談，迭有反映希望他有機會擔任黨主席及總統之後，能幫苗栗解決醫療不足問題，所以他上任後，也交代行政院長卓榮泰，一定要大力支持苗栗的醫療建設，以達到健康平權的目標。

他說，衛福部苗栗醫院急重症醫療大樓擴建工程計畫經費廿一億餘元，中央全額負擔，同時也要蓋放射治療中心，加強對癌症的醫療；大千醫院竹南分院朝準醫學中心規模，也已動土；媽祖醫院昨天動工，三大醫院到位後，相信對苗栗鄉親長久以來的陳情會有階段性成果，提高醫療水準。