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埋下藝文種子 桃園「牽手進劇場」邀7千師生看劇場

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市文化局推「牽手進劇場」計畫，至今已帶6萬名學童一起看表演。圖／桃園市文化局提供
桃園市文化局推「牽手進劇場」計畫，至今已帶6萬名學童一起看表演。圖／桃園市文化局提供

桃園文化局推廣劇場教育，推動「牽手進劇場」計畫已13年，今年擇定5、6月規畫8場演出邀請75所學校、7千名師生一起欣賞，而且為了藝文平權，活動由產官合作補助交通及保險費用，讓不同區域的孩子都有機會看到專業表演。

文化局表示，「牽手進劇場」不只是安排學生觀賞演出，更是桃園推動藝術教育與觀眾培育的重要基礎工程，今年活動精選4檔兼具教育性與藝術性的節目，包括狂美交響管樂團「管樂小學堂」、桃園交響管樂團「格列佛勇闖綠野仙蹤」、如果兒童劇團「小店．小偷．小豬探」和敦青舞蹈團「魔鏡魔鏡・告訴我」，讓孩子近距離感受舞台、燈光、音樂、肢體與故事交織的藝術魅力。

活動除了演出欣賞，也會安排演前導聆及劇場禮儀教學，協助學生了解節目內容、認識劇場規範，並學習以尊重與專注回應演出者。

文化局表示，感謝日月亭股份有限公司、全聯阪急麵包、乖乖、饗賓餐旅事業等企業支持，透過公私協力共同投入兒童藝文教育，擴大文化參與的影響力。盼走進劇場的經驗，在孩子心中種下藝術的種子，也為桃園累積更深厚的藝文參與能量，讓藝術真正走入生活、扎根成長。

桃園 文化局 劇場

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