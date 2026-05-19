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台電通霄放流30萬尾魚苗 通苑師生幫魚苗順氣墊溜滑梯入海

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
現場參與的國小師生，一同將象徵著海洋復育希望的小魚苗，利用氣墊溜滑梯放流於海，共同為生態保育盡一分力。圖／苗栗縣政府提供
現場參與的國小師生，一同將象徵著海洋復育希望的小魚苗，利用氣墊溜滑梯放流於海，共同為生態保育盡一分力。圖／苗栗縣政府提供

為維護電廠周圍海域，復育海洋漁業資源，台電今年規畫全台各地舉行六場「魚苗放流及教育宣導」活動，並選定苗栗縣通霄電廠旁的通霄漁港最為活動主場，今天邀請當地國小師生，一同將象徵著海洋復育希望的小魚苗，利用氣墊溜滑梯放流於海，共同為生態保育盡一分力。

魚苗放流活動現場，由台電環保處長吳政宏主持，偕同苗栗縣政府、海漁基金會、通苑區漁會、地方民意代表、通霄電廠周邊民眾以及通霄國小、苑裡國小的師生共同參與，放流真鯛、平鯛、布氏鯧鰺、四絲馬鮁、三線磯鱸、藍帶荷包魚、中白荷包魚等共約32萬尾魚苗至大海中。

台電公司表示，為回饋地方、增進地方繁榮及保護海洋生態環境，台電自民國91年起持續與漁業署合作辦理魚苗放流，至今25年來已累積放流3400萬尾魚苗；今年度除了苗栗通霄漁港外，也規畫在林口電廠、大潭電廠、台中電廠、大林電廠及彰化離岸一期風場附近海域舉辦放流活動，預計將放流共約75萬尾魚苗，改善當地魚場環境，促進海洋資源豐裕。

另外，為了讓生態永續意識能跨越世代傳承，在放流活動時也辦理生態教育課程，邀請專業講師到在地國小推廣正確的海洋保育觀念，然後引領師生從校園前往活動會場，讓單純的校外教學行程昇華為守護海洋的實際行動，加深孩子們對生態保育的使命感。

台電強調，魚苗放流對於維護漁業資源有直接效果，未來將持續致力環境保護工作，積極參與沿海漁業資源復育，善盡社會責任，也期盼藉由地方環教活動，帶動當地環保意識，攜手在地能量守護海洋永續。

台電 苗栗

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