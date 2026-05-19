強化第一線救護能量「關鍵幾分鐘」 致勝國際捐贈苗警戰術止血裝備

致勝國際公司今（19）日捐贈加壓止血繃帶及止血紗布予苗栗縣警察局，由副縣長賴香伶代表縣府出席見證，她並表示，此次捐贈不僅充實第一線裝備，更透過公私協力模式，提升警察同仁在突發事件中的即時應變能力，強化整體公共安全防護網。

賴香伶指出，縣府秉持鍾縣長的政策方向要求，將持續強化第一線人員應變能量，尤其警察同仁多為事故現場最早抵達人員，於醫療資源尚未到位前，「關鍵幾分鐘」的處置至關重要。近年警察局導入「戰術緊急傷患照護（TECC）」觀念，強化自救與互救能力。

本次受贈的加壓止血繃帶與止血紗布，為國際廣泛應用的戰術止血裝備，能有效控制出血、降低失血風險，為後續醫療爭取寶貴時間，是縣府落實提升第一線應變能力的重要成果；未來將持續整合警政、消防與醫療體系資源，推動跨機關合作與專業訓練，提升整體應變效率與城市韌性。

賴香伶也感謝致勝國際公司以實際行動支持公共安全，並肯定警察同仁長期守護地方治安與民眾安全的努力，期盼透過政府與民間攜手合作，打造更安全、安心的生活環境。