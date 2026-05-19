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台鐵平鎮臨時站拚10月啟用 跨站天橋經費喬不攏恐難產

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
配合桃園鐵路地下化，台鐵平鎮臨時站拚10月啟用，地方期盼設跨站天橋方便通行，但建設經費中央地方喬不攏，恐怕難產。本報資料照片
配合桃園鐵路地下化，台鐵平鎮臨時站拚10月啟用，地方期盼設跨站天橋方便通行，但建設經費中央地方喬不攏，恐怕難產。本報資料照片

桃園鐵路地下化平鎮臨時站預計10月啟用，地方發現臨時站出入動線都在東側，西側居民搭車得先繞道，地方民代與市府都認為車站應設天橋方便民眾通行，市府也願意提供土地讓天橋銜接人行道，但目前建設經費中央地方喬不攏，有待雙方進一步協商。

國民黨桃園市議員陳韋曄指出，平鎮臨時站預計今年10月啟用，初估日運量能達5500人次，但出入動線目前全集中在車站東側新富一街，勢必造成新富一街周邊交通壅塞，而西側榮星街方向居民搭車得先繞過環南路或振興西路地下道，對民眾不僅不便，也徒增路途中的交通危險。

陳韋曄表示，地方期盼車站能設跨站天橋串聯東西兩側，不僅方便車站兩側居民，還能分散人流、降低人車交織風險，將車站服務範疇擴大30%至40%。

張善政認同陳韋曄的看法，指平鎮臨時站有跨月台天橋，但未延伸至站外，市府正極力爭取將該天橋延伸至站外榮星街。但目前關卡在於「桃園鐵路地下化計畫」修正案，預算1710億元增加至1800億元尚未獲行政院核定，導致鐵道局對於延伸工程的經費支應態度較為保留。

張善政主張，天橋屬於車站設施的一部分，應由中央經費統一負責施工，市府則會全力配合出站後的人行道及土地銜接處理，也會請在地立委向中央爭取約7600萬元的經費撥付。

針對平鎮增設跨站天橋及新增出入口，鐵道局北部工程分局回應已多次在鐵路地下化溝通平台與桃園市政府討論此事，鐵道局已完成整體經費（含興建及後續維護管理費用）及施作、使用期程相關評估，並於今年2月提供桃市府參考。由於增設人行天橋涉及用地取得、周邊交通整合、工程經費分擔、營運管理及維護等事項，需由桃園市政府及台鐵公司單位共同協調確認。

配合桃園鐵路地下化，台鐵平鎮臨時站拚10月啟用，地方期盼設跨站天橋方便通行，但建設經費中央地方喬不攏，恐怕難產。本報資料照片
配合桃園鐵路地下化，台鐵平鎮臨時站拚10月啟用，地方期盼設跨站天橋方便通行，但建設經費中央地方喬不攏，恐怕難產。本報資料照片

桃園 陳韋曄

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