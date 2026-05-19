影／桃機行李運送獲世界肯定 董座曝旅運量人次將破5千萬

桃園國際機場連續於2025、2026榮獲Skytrax「全球最佳行李運送機場」首獎，機場公司今天特別舉辦頒獎典禮，公開表揚台灣世曦、桃園航勤、長榮航勤、星宇航空等8家關鍵合作單位，肯定各單位在行李裝卸、分揀、輸送、系統維護與緊急支援等環節緊密協作。機場公司董事長楊偉甫除了在現場感謝合作伙伴，也透露今年的旅運量將突破5千萬人次。

機場公司董事長楊偉甫表示，桃機能連續兩年榮獲Skytrax全球首獎的世界級肯定，與機場公司近年持續推動數據導向管理脫不了關係。透過行李系統優化、設備妥善率提升、異常監控與即時應變機制，強化整體行李處理效率與穩定性，同時導入AI人流辨識、智慧營運管理等創新應用，全面提升旅客服務體驗。

楊偉甫強調，感謝長期投入行李運送及營運支援工作的機場服務大聯盟夥伴，從旅客在報到櫃檯託運行李開始，到裝載上機、航機抵達後卸載、分揀及送抵轉盤，每一個環節都仰賴機場服務大聯盟各專業團隊長期以來的緊密合作與高度執行力，才能確保旅客行李安全且順暢送達。

此外，楊偉甫也透露桃園國際機場今年的年旅運量將超過5千萬人次，未來這樣的運量可能不是紀錄，而是成為桃機的日常，所以機場大聯盟的伙伴要有心理準備，這個獎盃不只是榮耀，更是一種提醒，「國門服務沒有鬆懈的空間」。

機場公司說明，本次獲得表揚的8家行李處理關鍵夥伴，包括工程規劃與技術支援的台灣世曦工程顧問股份有限公司；行李裝卸及搬運作業的桃園航勤股份有限公司、長榮航勤股份有限公司及星宇航空股份有限公司。負責行李處理系統穩定運作的金怡合企業股份有限公司、明程機械股份有限公司及新鼎系統股份有限公司，以及提供緊急應變與機電支援的中興電工機械股份有限公司。

機場公司董事長楊偉甫透露桃園國際機場今年的年旅運量將超過5千萬人次。記者黃仲明／攝影