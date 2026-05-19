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青埔要蓋300張病床醫院 計畫已送桃園衛生局審查

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市政府將青埔精華地段無償撥用陽明交大設校，多年無下文，現傳學校改設醫院，計畫書已送市府審查。圖／桃園市政府提供
桃園市政府將青埔精華地段無償撥用陽明交大設校，多年無下文，現傳學校改設醫院，計畫書已送市府審查。圖／桃園市政府提供

桃園青埔、過嶺地區近年人口成長迅速，但醫療資源稀缺，國民黨議員吳嘉和關心陽明交大設醫院進度，要求市府密切追蹤，以維區域醫療資源平衡發展；市府表示，陽明交大具備醫學量能，且有營運宜蘭附設醫院的實際經驗，籌設條件相對完整，學校已遞交計畫書，目前排6月2日審查。

桃市府無償撥給陽明交大的校地位於中壢區文智路與文德路之間的街廓，隔一條馬路就是桃園市立兒童美術館、青塘園和興建中的桃園市立美術館，走路到機場捷運A19站與桃園樂天棒球場也只要3分鐘，地理位置極佳，且基地面積達2.3公頃，極富發展潛力；陽明交大原本想蓋教學大樓，但進度緩慢，拖到合作意向書過期，今年3月提出蓋醫院構想才延續合作。

吳嘉和質詢指桃園市青埔、過嶺地區人口成長迅速，但沒有大型醫院進駐，市府應重視南北桃園平衡發展，更何況此事關乎人命搶救黃金時間，更該加速辦理。

張善政回應，桃園在前市長鄭文燦執政時，醫療資源不多，當時市府提出優惠條件，提供土地吸引大專院校來此設立醫院，但多年過去，效果有限。他上任之後，市府已調整策略掌握主導權，推動市立醫院及分院，籌設雖需時間，但慢慢會看到成果。

副市長王明鉅說明，陽明交大已將醫院設立計畫送至衛生局審查，清大進度相對落後，市府將持續溝通，若後續仍無具體作為，不排除評估收回土地。

市府表示，目前與市府合作蓋醫院的學校有國立清華大學、中央大學與陽明交大，3校遇到的狀況不同。清大計畫蓋200張病床的醫院，但招商2度流標，新計畫又不夠具體，因此考慮收回土地。中央大學則提了計畫書，衛生局預計6月送醫事審議委員會審查。陽明交大則是第一次提蓋醫院計畫，初步規畫規模為300張病床的醫院，已排定審查時間。

衛生局長賈蔚補充，陽明交大本身有醫學院，具備醫學量能，在宜蘭也有經營醫院經，籌設條件相對完整，蓋醫院的機會應該會比清大多一些。

桃園 陽明交大 青埔

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