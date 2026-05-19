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苗28線混凝土路面救急挨批 縣府預計5月22日鋪回瀝青路面

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗28線5.3公里處，今年4月4日暴雨沖毀路面約30公尺，縣府應急鋪設混凝土路面，預計5月22日將進場鋪回瀝青路面。圖／苗栗縣政府提供
苗28線5.3公里處，今年4月4日暴雨沖毀路面約30公尺，縣府應急鋪設混凝土路面，預計5月22日將進場鋪回瀝青路面。圖／苗栗縣政府提供

苗栗市，西湖鄉要道苗28線5.3公里處，今年4月4日暴雨沖毀路面約30公尺，縣府因瀝青缺料，應急鋪設混凝土路面，挨批行駛跳動有如「碰碰車」，並質疑偷工減料之嫌，縣府強調是權宜之計，廠商5月22日將進場鋪回瀝青路面，預計1天完工。

苗28線（三湖道）5.3公里苗栗市新英里路段，因4月4日暴雨，邊坡大量雨水從叉路口沖刷而下，造成約30公尺瀝青路面及路基毀壞，縣府搶通鋪設15公分厚的混凝土路面，一名方小姐向媒體投訴指出，苗28線馬路改成白水泥，修完讓人滿頭問號，行車宛如「碰碰車」。

方小姐說，苗28線交通不小，水泥路面的防滑度與柏油路完全不能比，質疑路平政策在哪？有偷工減料之嫌，新鋪水泥路面高低落差，用路人直接體驗「極限越野碰碰車」，震到懷疑人生，連剛吃下肚的早餐都要被震出來了，尤其機車族，每次經過都像在挑戰極限，苦不堪言。

縣府交通工務處回應表示，苗28線5.3公里處災害，當時美國、伊朗爆發戰爭，累及石油輸出，及石化原料生產，影響瀝青大缺貨，縣府第一時間搶通權宜之計，暫時鋪設混凝土路面應急，沒有偷工減料，而水泥屬剛性路面，加上往苗栗市方向下坡，如果行車速度較快，可能會感受到比較大的跳動，造成用路人不舒服。

廠商回報最近瀝青料分配將到貨，5月22日會進場施工，規畫混凝土路面前後長約100公尺、寬11公尺，鋪設5公分的瀝青路面，經費估算近90萬元，約需1天時間，恢復原來瀝青路面行車。

苗28線5.3公里處，今年4月4日暴雨沖毀路面約30公尺，縣府應急鋪設混凝土路面，預計5月22日將進場鋪回瀝青路面。記者范榮達／攝影
苗28線5.3公里處，今年4月4日暴雨沖毀路面約30公尺，縣府應急鋪設混凝土路面，預計5月22日將進場鋪回瀝青路面。記者范榮達／攝影

瀝青 苗栗 苗栗市

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