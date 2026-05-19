竹縣1999服務再升級 5月22日起24小時不中斷、前5分鐘免通話費

新竹縣1999為民服務專線再升級，因應現代社會生活型態多元，民眾對即時服務的需求增加，新竹縣 1999為民服務專線自今年5月22日起正式啟動24小時服務模式，並推動「前5分鐘免通話費」政策，持續提供諮詢、陳情、報修等多元服務，確保縣政服務全天候不間斷。

除了服務時間延長，縣府亦推動「前5分鐘免通話費」政策，自今年1月起，新竹縣1999為民服務專線已實施通話前5分鐘免費新制，此服務適用於新竹縣轄內撥打的市話及行動電話月租型，並採通話不中斷原則，超過5分鐘部分由用戶自行付費，讓民眾在反映問題時，能兼顧詳細說明與經濟負擔。

新竹縣長楊文科表示，1999 為民服務專線是縣府與縣民之間重要的溝通橋樑，透過「前5分鐘免通話費」與「服務延長」雙管齊下，期盼能落實「幸福竹縣」的施政理念，讓新竹縣邁向更智慧、更宜居的幸福城市。

新竹縣政府行政處長周秋堯指出，1999為民服務專線由專業話務人員提供服務，涵蓋各項縣政諮詢與陳情、維修通報與電話轉接服務。此外，新竹縣亦提供「縣民信箱」及「竹縣e999」APP等其他陳情管道供民眾利用。