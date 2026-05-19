竹縣免費營養午餐再升級 楊文科宣布每生每餐加碼10元

新竹縣率先全國推動國民中小學免費午餐政策，已實施第25年，縣長楊文科今日於主管會報中宣布，115學年度起再投入4950萬元，並自明年起增編近1.2億預算，全面調增免費營養午餐經費，每生每餐午餐費增加10元，並透過縣府經費的挹注，推動營養午餐5大方案，確保學生營養午餐吃得健康、營養均衡。

楊文科今天宣布，因應物價上漲及教育投資需求，縣府推出經費力挺、主食升級、蔬食強壯、食安把關、在地連結的營養午餐5大方案，縣府施政核心在於投資教育、照顧孩子，期待新竹縣的孩子們吃得健康、快樂學習。

營養午餐5大方案為第一，全面調增免費營養午餐經費，每生每餐補助金額將調高10元，國中、小每人午餐費分別由63元和60元增加為73元和70元，偏鄉國中、小餐費更分別從67元和64元增為77元和74元。

第二，在地有機米從每周2次增為每周3次；第三，在地有機蔬菜從每周3次增為每周4次；第四，每月1次驗證等級(三章)以上生鮮雞蛋；第五，每學年至少10次在地食材。自115學年度第一學期起正式實施，以因應國內物價波動，維護學生食的品質。

楊文科表示，因應營養午餐政策調整，預計於今年9月至12月間需額外挹注經費4950萬元；而全年度增加經費將達1.2億元，相關經費皆由縣府自籌預算支應，以減輕家長負擔。同時，提高在地食材、在地有機蔬菜與有機米使用比例，支持在地農民與農業發展，並提供驗證等級以上生鮮雞蛋。

教育局長蔡淑貞表示，新竹縣免費午餐政策的升級不僅是經費上的提升，更透過全縣33位專業營養師的規劃，從菜單的設計、食農和食育教育的推動，從教育本質出發，讓學生不僅食得安心、食得健康，更能培養珍惜食物減少廚餘的觀念，增進營養健康和了解在地農業的知能。

新竹縣率先全國推動國民中小學免費午餐政策，已實施第25年。圖／新竹縣府提供