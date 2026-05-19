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童綜合「白沙屯媽祖醫院」今開工動土 「粉紅超跑」到場祈福

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
童綜合醫療社團法人「白沙屯媽祖醫院」今天上午舉辦開工動土典禮，「粉紅超跑」也到場祈福。記者吳傑沐／攝影
童綜合醫療社團法人「白沙屯媽祖醫院」今天上午舉辦開工動土典禮，「粉紅超跑」也到場祈福。記者吳傑沐／攝影

台中市童綜合醫療社團法人與苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮結緣12年，深切體會苗栗海線地區醫療資源不足現況，經董事長童敏哲擲筊請示媽祖後，決定申設「白沙屯媽祖醫院」；今天上午舉辦開工動土典禮，白沙屯媽祖也從拱天宮搭乘粉紅超跑起駕到現場為醫院動工祈福，並鑑壇觀禮。

現場邀請賴清德總統親臨，與童敏哲共同擔任主祭，經濟部長龔明鑫、健保署副署長張禹斌、衛福部綜合規劃司長廖崑富、苗栗縣長鍾東錦、議長李文斌及拱天宮主委洪文華等各界貴賓近四百人到場見證。

白沙屯拱天宮創建逾百年以來，童綜合醫院是第一家在媽祖進香時，為香燈腳提供二十四小時支援服務的醫院。自2013首度接獲委託隨行服務，由一台救護車、兩位急救醫護人員開始，發展成為一個逾百人的志工組織，每年進香時，這些志工就會主動由全國各地集結而來，成為媽祖的隨駕醫療團，分組、分工為香燈腳服務。

白沙屯媽祖醫院位於拱天路與苗32縣道處，將興建地上五層樓與地下二層樓，具備智能化自動化的AI醫療科技設備智慧醫院，設置35床急性一般病床，並擁有24小時急診室、內外婦兒等各科門診，也設置手術室與內視鏡檢查室，另外設立復健中心提供居民就近復健需求。今天開工動土後，預計於118年將竣工落成啟用。

童敏哲致詞表示，當初考慮設置診所或醫院時，擲筊向媽祖請示，結果媽祖的意思是要建醫院，隨後在中央與地方及拱天宮全力促成下，籌建的白沙屯媽祖醫院終能順利動土，期望未來能提升緊急醫療傷病患者即時獲得治療、減少鄰近民眾外地就醫的醫療成本，童綜合也將持續支援苗栗海線緊急救護、巡迴醫療、高齡弱勢族群的福利服務，結合宗教文化產業，共創偏鄉永續發展。

現場邀請賴清德總統親臨，與童敏哲共同擔任主祭，今天開工動土後，「白沙屯媽祖醫院」預計於118年竣工落成啟用。記者吳傑沐／攝影
現場邀請賴清德總統親臨，與童敏哲共同擔任主祭，今天開工動土後，「白沙屯媽祖醫院」預計於118年竣工落成啟用。記者吳傑沐／攝影

白沙屯媽祖 媽祖 拱天宮

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