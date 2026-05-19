點亮路口 桃園研發發光行穿線

為提升行人夜間過馬路安全，桃園市政府近年在部分路口建置「雙色溫路燈」，有民代建議桃園跟進台南設置「會發光」的行人穿越道，市府交通局昨回應，正自主研發類似設備，擇定合適路口試辦。台中市近年在路口試辦行穿線感應照明，預計年底突破百處。

桃園市議員許清順昨在議會質詢，指台南市今年四月在四個智慧路口試辦發光行穿線，藉由投影紅色光條，提醒行人不要走出行穿線範圍，也提醒車輛注意路口，減少視覺死角釀意外，該設計頗受民眾好評，建議桃園跟進，並爭取在蘆竹先行試辦。

交通局長張新福回應，台南目前只是提供場地給廠商試辦，主要是靠路旁的燈提供照明，未全面普及。桃園正有研發類似設備，預計一、二個月內有初步成果，屆時會選擇合適地點試辦。

交通局指出，桃園在提升道路行人及車輛交通安全方面，養護工程處已有雙色溫路燈設計，透過「路段黃光、路口白光」提高路口辨識度，但確實有部分路口照明死角或亮度不足，目前參考台中做法，考慮在號誌桿上加燈具強化行穿線的照明亮度，研議比照路燈定時照明。

台中市交通局指出，二○二三年起陸續在多處路口試辦行穿線感應照明，優先設置於學校、醫院、公園、商圈與捷運高架橋下，ＬＥＤ照明燈與行人號誌綠燈同步亮起，提醒車輛注意路口行人，提升行人夜間安全；市府目前已在全市設置九十九處，今年底前預計再增設十處。