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黃世杰女助理遭性騷提告 同黨議員嗆嫌疑人「馬賽克是給你懺悔機會」

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
民進黨桃園市長參選人黃世杰女助理遭性騷，已報警處理。圖／黃世杰提供
民進黨桃園市長參選人黃世杰女助理遭性騷，已報警處理。圖／黃世杰提供

民進黨桃園市長參選人黃世杰今稱女助理在他跑行程時遭性騷擾，此事踩到他的底線，已報案盼司法公正合理調查處分；同黨桃園議員黃瓊慧今晚曝女助理遭遇，嗆嫌疑人「馬賽克是給你懺悔的機會」。

黃世杰指出，上周六晚間他參加一場地方行程，有地方人士在眾目睽睽之下，仗著氣氛熱鬧，不斷朝他的女性隨行助理進逼，即使助理已面露驚恐、一路後退，現場也有議員助理試圖解圍，對方仍持續出手，對她肢體性騷擾。

黃世杰指出當時他正逐桌向民眾問候，沒有察覺，直到離開現場，才知道助理受了委屈，心裡感到遺憾且沉痛；警方則稱，已報請檢察官指揮偵辦。

黃瓊慧晚間9點在網路社群平台曝報案紀錄，內容寫道「報案人稱於上述時、地遭他人以其右手摟住報案人的右肩還在其手臂處上下游移搓揉等，且讓報案人的身體左側與其身體右側緊貼在一起等；另從報案人的後方拽其左手臂讓報案人與其面對面談話，多次肢體接觸的行為皆讓報案人感到很不舒服，所以至警局報案。」

黃瓊慧也公布影像，並稱嫌疑人犯後還揚言提告拍攝者，「不覺得自己太過分了嗎」。她強調，任一個女性政治工作者都不應該受到這種對待，「給你馬賽克是給你懺悔的機會，做人真的不要太過份」。

黃世杰 性騷擾 黃瓊慧 桃園

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