台日韓青年設計學子8月聚桃園 國際能量打造交流平台

桃園市政府青年事務局推動青年設計培力與國際交流，與TIDA中華民國工業設計協會、日本JIDA、韓國KIDA辦理2026 ADA ISDW台日韓國際學生設計研習營，今年於桃園舉辦，以「IN THE LANDING」為主題，將邀集台、日、韓三國青年設計學子於8月16至22日，在中原大學展開國際設計交流與創作。

青年局長侯佳齡指出，青年設計人才除專業技術，更需具備國際溝通、跨域合作與理解城市議題的能力，這次ADA ISDW選擇桃園為主辦城市，不僅讓本市青年有機會與國際學生交流學習，也讓世界透過設計重新認識桃園。

透過國際設計營與「2026台灣設計展在桃園」串聯，將持續累積桃園作為亞洲青年設計交流城市的能量，打造青年創意實踐與國際接軌的重要平台。

青年事務局表示，「ADA ISDW 國際學生設計研習營」自2001年起由台灣、日本、韓國輪流舉辦，為亞洲重要的青年設計交流平台，今年在桃園登場，展現桃園作為國際門戶城市的多元文化特質，也結合「2026台灣設計展在桃園」城市策展脈絡，導入國際視野，讓設計成為城市交流與公共參與的重要媒介。

透過跨文化協作、城市觀察與設計提案，引導青年從真實場域出發，重新思考城市未來生活的多元可能，並同步開放全台設計相關科系學生報名參與。