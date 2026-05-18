「生生好骨力」兌換破10萬人次 竹市府加碼抽百萬文具禮券

新竹市「生生好骨力」政策上路1月傳捷報！市府統計，自4月20日至今，持「竹市壯壯卡」兌換指定乳品、豆漿或優酪乳人次已突破10萬。市府再加碼推出「百萬文具禮券抽獎活動」，預計抽出1萬名幸運幼、學童，鼓勵孩子養成規律補充營養習慣。

新竹市長高虹安表示，「生生好骨力」是市府重要兒童健康照護政策，希望透過每周固定補充乳品、豆漿或優酪乳，協助孩子攝取足夠鈣質與優質蛋白質，建立均衡飲食觀念。政策不到一個月突破10萬人次兌換，也反映家長對孩子健康與營養的重視。

新竹市教育處指出，凡設籍或就讀新竹市公私立國小及幼兒園、年齡2至12歲幼童與學童，皆可持「竹市壯壯卡」至合作通路，每周兌換1瓶指定乳品、豆漿或優酪乳，且寒暑假期間不中斷。

教育處說明，此次同步推出的「百萬文具禮券抽獎活動」，將分兩階段進行，各抽出5000名幸運兒，每人可獲100元文具禮券，總價值達100萬元。第一階段將於5月27日下午5時公開抽獎，第二階段則於7月1日下午5時辦理，凡於指定期間完成兌換者，即可由系統自動取得抽獎資格。

教育處表示，就學幼、學童的文具禮券將由各校統一發放；設籍新竹市但未就讀竹市學校者，則由主辦單位以掛號寄送至壯壯卡登記地址。中獎者須於公告日起3個月內完成領取，逾期視同放棄，不另補發或遞補。

市府也提醒，主辦單位不會主動通知中獎資訊，更不會要求民眾點擊不明連結或操作ATM轉帳，呼籲提高警覺防範詐騙。中獎名單將公布於新竹市政府YouTube頻道「跟風聊新竹」、「竹市壯壯卡」官網及教育處與市府臉書粉專供民眾查詢。