快訊

爆料公股銀行幫林飛帆「喬」貸款被訴 王鴻薇：吹哨者檢舉的

明高溫上看36度！北台午後慎防雷雨 這天鋒面接近「降雨熱區擴大」

聽新聞
0:00 / 0:00

「生生好骨力」兌換破10萬人次 竹市府加碼抽百萬文具禮券

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
竹市「生生好骨力」兌換突破10萬人次，市府同步推出「百萬文具禮券抽獎活動」。圖／新竹市政府提供
竹市「生生好骨力」兌換突破10萬人次，市府同步推出「百萬文具禮券抽獎活動」。圖／新竹市政府提供

新竹市「生生好骨力」政策上路1月傳捷報！市府統計，自4月20日至今，持「竹市壯壯卡」兌換指定乳品、豆漿或優酪乳人次已突破10萬。市府再加碼推出「百萬文具禮券抽獎活動」，預計抽出1萬名幸運幼、學童，鼓勵孩子養成規律補充營養習慣。

新竹市長高虹安表示，「生生好骨力」是市府重要兒童健康照護政策，希望透過每周固定補充乳品、豆漿或優酪乳，協助孩子攝取足夠鈣質與優質蛋白質，建立均衡飲食觀念。政策不到一個月突破10萬人次兌換，也反映家長對孩子健康與營養的重視。

新竹市教育處指出，凡設籍或就讀新竹市公私立國小及幼兒園、年齡2至12歲幼童與學童，皆可持「竹市壯壯卡」至合作通路，每周兌換1瓶指定乳品、豆漿或優酪乳，且寒暑假期間不中斷。

教育處說明，此次同步推出的「百萬文具禮券抽獎活動」，將分兩階段進行，各抽出5000名幸運兒，每人可獲100元文具禮券，總價值達100萬元。第一階段將於5月27日下午5時公開抽獎，第二階段則於7月1日下午5時辦理，凡於指定期間完成兌換者，即可由系統自動取得抽獎資格。

教育處表示，就學幼、學童的文具禮券將由各校統一發放；設籍新竹市但未就讀竹市學校者，則由主辦單位以掛號寄送至壯壯卡登記地址。中獎者須於公告日起3個月內完成領取，逾期視同放棄，不另補發或遞補。

市府也提醒，主辦單位不會主動通知中獎資訊，更不會要求民眾點擊不明連結或操作ATM轉帳，呼籲提高警覺防範詐騙。中獎名單將公布於新竹市政府YouTube頻道「跟風聊新竹」、「竹市壯壯卡」官網及教育處與市府臉書粉專供民眾查詢。

新竹 禮券 高虹安 健康

延伸閱讀

2.5萬學童喝到鮮奶 竹市已發4.8萬張壯壯卡 首周配額今截止

新竹市公共化幼兒園招生新制 將採全學區登記、統一招生

張善政宣布桃園營養午餐補助再加6元 「飯店級」美食也入菜

只到本周五！ 4月出生新生兒領普發一萬不到九成

相關新聞

黃世杰女助理遭性騷提告 同黨議員嗆嫌疑人「馬賽克是給你懺悔機會」

民進黨桃園市長參選人黃世杰今稱女助理在他跑行程時遭性騷擾，此事踩到他的底線，已報案盼司法公正合理調查處分；同黨桃園議員黃瓊慧今晚曝女助理遭遇，嗆嫌疑人「馬賽克是給你懺悔的機會」。

台日韓青年設計學子8月聚桃園 國際能量打造交流平台

桃園市政府青年事務局推動青年設計培力與國際交流，與TIDA中華民國工業設計協會、日本JIDA、韓國KIDA辦理2026 ADA ISDW台日韓國際學生設計研習營，今年於桃園舉辦，以「IN THE LANDING」為主題，將邀集台、日、韓三國青年設計學子於8月16至22日，在中原大學展開國際設計交流與創作。

「生生好骨力」兌換破10萬人次 竹市府加碼抽百萬文具禮券

新竹市「生生好骨力」政策上路1月傳捷報！市府統計，自4月20日至今，持「竹市壯壯卡」兌換指定乳品、豆漿或優酪乳人次已突破10萬。市府再加碼推出「百萬文具禮券抽獎活動」，預計抽出1萬名幸運幼、學童，鼓勵孩子養成規律補充營養習慣。

橋頭糖廠森林開發爆口角衝突 環團、里長火爆對嗆

橋頭新市鎮三期重啟開發，開闢60米寬1-1道路貫穿橋頭糖廠森林，引發破壞生態疑慮。內政部國土署今在橋頭區公所舉行專案小組審議，環團高舉4000人連署守護森林布幔抗議，與支持開發的里長聯誼會爆發口角衝突，雙方隔空互嗆，警方也到場維安。國土署表示，目前仍在小組審議與會勘階段，最快7月才會送交都計大會審議。

高虹安兌現政見 慈雲空橋完工倒數串聯4大社區拚人車分流

新竹市長高虹安兌現政見！關埔地區居民期待已久的「慈雲路空中行人步道橋工程」再迎重大進展，繼完成主體橋梁吊掛後，關鍵橋體今天完成接合作業並舉行合龍典禮，象徵工程正式進入最後施工階段，距離啟用再向前邁進一步。

藍莓超級食物青農種植有成 23日草悟道吃喝玩學一次滿足

農業部農村發展及水土保持署台中分署長陳榮俊今天指出，藍莓極具經濟價值，國產藍莓更是極具潛力的「藍海農業」，也是推動農村韌性的指標作物。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。