橋頭糖廠森林開發爆口角衝突 環團、里長火爆對嗆

橋頭新市鎮三期重啟開發，開闢60米寬1-1道路貫穿橋頭糖廠森林，引發破壞生態疑慮。內政部國土署今在橋頭區公所舉行專案小組審議，環團高舉4000人連署守護森林布幔抗議，與支持開發的里長聯誼會爆發口角衝突，雙方隔空互嗆，警方也到場維安。國土署表示，目前仍在小組審議與會勘階段，最快7月才會送交都計大會審議。

橋頭新市鎮三期開發面積約215公頃預計變更為住商建地，其中1-1道路更將切割糖廠森林，一分為二，環團直指破壞生態，減少175萬噸滯洪功能，加劇淹水，但此舉也引發地方不滿，認為環團阻擋開發，爭議不斷。

國土署今邀5名委員現勘糖廠，下午在橋頭區公所舉行審議會議，橋頭區里長聯誼會會長蘇道明號召300多名民眾到場力挺開發，正反雙方意見分歧，針鋒相對，因發言時間限制、手機錄影問題爆發口角爭執，場面一度火爆，警方在場全程戒備。

蘇道明表示，開發延宕已影響地方就業、就學與交通發展，橋頭不能再停滯不前，地方有9成以上居民支持開發，「橋頭的未來應由橋頭人決定」。

「不能再等了。」筆秀里長詹嘉郁也說，橋頭科學園區進駐後交通日益壅塞，地方急需完善聯外道路與都市規畫，未來也可比照岡山捷運聯開模式，帶動商業、餐飲與生活機能。

高雄市森林城市協會理事長莊傑任指出，糖廠周邊仍有300多公頃建地，加上少子化嚴重，沒有必要再開發這麼多建地，高雄缺的是大型森林綠地，而非建地。

莊傑任更反嗆，搶救橋頭糖廠森林連署中，有超過500名橋頭居民參與，糖廠森林是屬於全高雄人的公共資產，「不是只有里長才能代表橋頭人的聲音」。他強調，不反對開發，民間提出的替代方案，同樣規畫新增6條道路，可滿足交通需求，同時保留森林與螢火蟲棲地，兼顧開發與生態保護。

此外，糖廠森林已發現環頸雉等8種保育類鳥類，他呼籲開發避開保育棲地，保留糖廠老樹群、防空洞及百年五分車等文化資產，先完成生態與文化盤點後，再討論開發。

搶救橋頭糖廠百頃森林行動共同發起人柳景文說，3期將再增加約90公頃住商用地，且多數土地最後仍回到台糖手中，既無公益也無必要，應保留森林降低生態衝擊。

台糖公司高雄區處長洪天財表示，全力配合國家整體開發政策，至於環團憂心五分車文化消失，他坦言五分車搭乘效益有限，未來不一定維持現行模式，而是考慮結合捷運站、糖廠園區與商業開發，導入新的觀光營運方式，讓五分車文化以不同形式延續。

國土署回應，目前仍屬專案小組審查與現勘階段，並非最終決議，須經土徵小組及都計大會程序，都計大會才具正式決議效力，最快7月進入大會審議。

環團今天高舉4000人連署守護森林布幔抗議，與支持開發的里長聯誼會爆發口角衝突，雙方隔空互嗆，警方也到場維安。記者郭韋綺／攝影

環團今天高舉4000人連署守護森林布幔抗議，與支持開發的橋頭區里長聯誼會爆發激烈口角衝突，數度隔空互嗆，警方也到場維安。記者郭韋綺／攝影

環團今天高舉4000人連署守護森林布幔抗議，與支持開發的里長聯誼會爆發激烈口角衝突，雙方隔空互嗆，警方也到場維安。記者郭韋綺／攝影

橋頭區里長聯誼會號召鄉親手舉標語、拉布條表達全力支持開發1-1道路。記者郭韋綺／攝影

環團高舉4000人連署守護森林布幔抗議，與支持開發的里長聯誼會爆發口角衝突，雙方隔空互嗆。記者郭韋綺／攝影