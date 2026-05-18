選務人力招募困難 竹縣盼中央核予補休2天

新竹縣選委會今天說，因投開票所部分選務人員須具公教身分，但近年公教人員擔任意願降低，導致選務人力招募困難，盼中央核予補休2天以利選務推動；中選會主委游盈隆說，將協調。

游盈隆今天到新竹縣選委會視察2026五合一地方公職人員選舉工作，竹縣選委會副總幹事黎美玲簡報時表示，依公職人員選舉罷免法規定，投開票所主任管理員、主任監察員及部分管理員須由現任公教人員擔任，但近年教師及公教人員擔任意願降低，導致招募困難。

黎美玲指出，除持續招募非公教人員協助選務，也已請主任委員、總幹事及縣府教育處、人事處協助招募缺額人力，仍相當吃力，建議中央核予此次選舉公教人員補休2天、以及教師補假2天代課鐘點費，提升參與意願。

游盈隆會中表示，因應公教人員召募擔任投開票所工作人員困難，中選會將與人事行政局協調建議給予補假2天。

他說，另也會與教育部協調，對於當天擔任投開票所主任管理員、主任監察員、管理員工作人員教師，也給予補假2天，並建請教育部函文直轄市縣市政府所遺留課務的鐘點費准予核支。

縣選委會資料指出，因應115年地方公職人員選舉，縣內預計設置492個投開票所，將招募7234名工作人員，並已發函各機關、學校協助推薦人力；目標於9月30日前完成招募作業。