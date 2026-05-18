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高虹安兌現政見 慈雲空橋完工倒數串聯4大社區拚人車分流

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市關埔地區居民期待已久的「慈雲路空中行人步道橋工程」再迎重大進展，繼完成主體橋梁吊掛後，關鍵橋體今天完成接合作業並舉行合龍典禮。圖／新竹市政府提供
新竹市關埔地區居民期待已久的「慈雲路空中行人步道橋工程」再迎重大進展，繼完成主體橋梁吊掛後，關鍵橋體今天完成接合作業並舉行合龍典禮。圖／新竹市政府提供

新竹市長高虹安兌現政見！關埔地區居民期待已久的「慈雲路空中行人步道橋工程」再迎重大進展，繼完成主體橋梁吊掛後，關鍵橋體今天完成接合作業並舉行合龍典禮，象徵工程正式進入最後施工階段，距離啟用再向前邁進一步。

新竹市長高虹安表示，慈雲空橋是關埔地區重要指標建設，也是「關埔全區空橋系統」首座推動的重要節點。空橋未來將跨越慈雲路，串聯周邊學區、住宅區與商圈，改善人車動線，降低行人穿越車流風險，打造更安全、舒適的步行環境。

高虹安指出，感謝新竹科學園區管理局專案補助1.2億元，以及市府、施工與交通維持團隊協力推動。她說，此次工程施工難度高，橋體先在南寮預組裝，再利用深夜時段吊裝與對接，盡量降低對慈雲路及關埔地區上下班車流影響。

她表示，隨著竹科持續發展，就業人口已由她上任時約16萬人成長至19萬人，慈雲路交通負荷也持續增加，市府已責成交通處於空橋啟用後，進一步檢討周邊號誌秒數與車流配置，透過人車分流提升通勤效率與交通順暢度。

新竹市工務處長陳明錚表示，施工團隊在4月完成鋼構橋梁對接後，持續進行精密定位與焊接作業，今天最後一根鋼梁完成安裝，工程已進入完工倒數，後續將施作橋體裝修、機電設備及周邊景觀工程。

工務處指出，慈雲空橋由嶼山建築師事務所設計，採「工」字型橋體構造，取代原先「口」字型方案，以降低量體感並融入周邊城市景觀。空橋橫跨慈雲路與埔頂三路口，串聯「竹科潤隆」、「Ur夢想市」、「東方明珠」及「豐邑文心匯」等重要住商社區，未來可望成為關埔地區新地標。

工務處表示，工程由世合工程技術顧問公司負責監造、吉寬營造有限公司承攬施工，後續待完成驗收後將儘速啟用，提供居民更安全便利的步行空間，也為新竹市增添兼具功能與美感的城市新景觀。

新竹市工務處長陳明錚表示，施工團隊在4月完成鋼構橋梁對接後，持續進行精密定位與焊接作業，今天最後一根鋼梁完成安裝，工程已進入完工倒數。圖／新竹市政府提供
新竹市工務處長陳明錚表示，施工團隊在4月完成鋼構橋梁對接後，持續進行精密定位與焊接作業，今天最後一根鋼梁完成安裝，工程已進入完工倒數。圖／新竹市政府提供

新竹市關埔地區居民期待已久的「慈雲路空中行人步道橋工程」再迎重大進展，繼完成主體橋梁吊掛後，關鍵橋體今天完成接合作業並舉行合龍典禮。圖／新竹市政府提供
新竹市關埔地區居民期待已久的「慈雲路空中行人步道橋工程」再迎重大進展，繼完成主體橋梁吊掛後，關鍵橋體今天完成接合作業並舉行合龍典禮。圖／新竹市政府提供

工務處指出，慈雲空橋由嶼山建築師事務所設計，採「工」字型橋體構造，取代原先「口」字型方案，以降低量體感並融入周邊城市景觀。圖／新竹市政府提供
工務處指出，慈雲空橋由嶼山建築師事務所設計，採「工」字型橋體構造，取代原先「口」字型方案，以降低量體感並融入周邊城市景觀。圖／新竹市政府提供

新竹市關埔地區居民期待已久的「慈雲路空中行人步道橋工程」再迎重大進展，繼完成主體橋梁吊掛後，關鍵橋體今天完成接合作業並舉行合龍典禮。圖／新竹市政府提供
新竹市關埔地區居民期待已久的「慈雲路空中行人步道橋工程」再迎重大進展，繼完成主體橋梁吊掛後，關鍵橋體今天完成接合作業並舉行合龍典禮。圖／新竹市政府提供

新竹 高虹安

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