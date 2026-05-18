快訊

一輩子白繳了？長輩剛滿65歲過世 國民年金「3項給付全落空」家屬傻住

東亞安全共同體的隱憂？日韓對川習會的解讀差異

金宣虎、高允貞爆假戲真做？《愛情怎麼翻譯》CP同款小物藏玄機

聽新聞
0:00 / 0:00

藍莓超級食物青農種植有成 23日草悟道吃喝玩學一次滿足

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
農業部農村發展及水土保持署台中分署23日至24 日將在草悟道舉辦「五月瘋藍莓～農村水保樂園」活動。圖／農業部農村發展及水土保持署台中分署提供
農業部農村發展及水土保持署台中分署23日至24 日將在草悟道舉辦「五月瘋藍莓～農村水保樂園」活動。圖／農業部農村發展及水土保持署台中分署提供

農業部農村發展及水土保持署台中分署長陳榮俊今天指出，藍莓極具經濟價值，國產藍莓更是極具潛力的「藍海農業」，也是推動農村韌性的指標作物。

因此趁著5月是水保月，23日至24 日將在草悟道舉辦「五月瘋藍莓～農村水保樂園」活動，除了行銷藍莓，也展出中苗農村邁向淨零碳排與氣候韌性的各項轉型成果。

陳榮俊說，根據美國期刊及衛福部食藥署資料，藍莓含豐富維生素Ｃ、花青素、膳食纖維等營養素成分，是抗發炎食物，能提升免疫力，常被形容成「超級食物」。隨著國人健康保健觀念提升，藍莓成為優質食用水果的新選擇，近10年進口量激增，水保署台中分署與農政單位也共同努力，輔導農民種植。

他說，台中分署做為跨域合作平台，整合產、官、學、社區及青農，建立「國產藍莓大聯盟」，近年產量逐步增加，許多青農加入大聯盟，種植面積和量都逐年增加，藍莓成為具韌性的指標作物，可望成為青農轉型或投入的新選擇；23日至24 日的活動也將展現這些成果。

陳榮俊說，他們跨界整合「中區環境教育場所聯盟」、「苗栗人文生態休閒聯盟」等25個公私單位。台積電 15 廠中科生態園區、友達永續基金會等 ESG 領頭企業也共襄盛舉，把活動升級成具ESG教育意義的「減碳韌性、永續共好」活動。

活動匯集50攤在地文創、藍莓植栽 DIY、社區田媽媽特色美食，還展示青農以「友善環境、無毒栽種」產出的優質藍莓，傳遞「從產地到餐桌」的永續價值。參與民眾完成闖關任務即可兌換115年客製限定紀念品，要讓民眾吃、喝、玩、學一次滿足。時間是23日下午1時30分至24日下午4時。

他說，開幕儀式特別邀請知名棒球教練謝長亨到場，與2025 年榮獲U12世界少棒錦標賽銅牌的和平區雙崎部落自由國小球員，一起共同揮棒，「揮出莓好新篇章」同時也致贈球棒予偏鄉小國手，為國小棒運盡一分心力。

藍莓極具經濟價值，國產藍莓更是極具潛力的「藍海農業」。圖／農業部農村發展及水土保持署台中分署提供
藍莓極具經濟價值，國產藍莓更是極具潛力的「藍海農業」。圖／農業部農村發展及水土保持署台中分署提供

藍莓 草悟道 農業部 青農

延伸閱讀

全聯1熱銷水果跑2間才買到！店員曝「很多人掃貨」 網哀號：好市多也缺貨

產官學攜手推動新農業轉型 僑光科大舉辦高中職新農業行銷競賽

台南芒果估增產 結合百貨通路推頂級品全台預購

家樂福文教基金會30週年5/22–24藝術季登場 「改變有我 藝起回家」共創永續盛會

相關新聞

藍莓超級食物青農種植有成 23日草悟道吃喝玩學一次滿足

農業部農村發展及水土保持署台中分署長陳榮俊今天指出，藍莓極具經濟價值，國產藍莓更是極具潛力的「藍海農業」，也是推動農村韌性的指標作物。

網友舉報鄰居虐狗 苗縣府動防所緊急扣留犬隻送醫、持續追查

苗栗縣一名網友爆料鄰居有虐待犬隻情況，但向公部門反映後至今已14個月，仍未獲具體處理，讓網友批評「苗栗公部門聯手給我演了一場行政大風吹」；對此，苗縣府動防所今天上午回應，已依法緊急扣留犬隻，將持續追查到底。

竹南「假日之森」衝浪國民外交 蔡岳達救回差點滅頂4童

苗栗縣竹南「假日之森」衝浪達人蔡岳達，上周末邀約國外友人前來體驗水上衝浪活動，在即將上岸時發現4名學童有滅頂之虞，合力「順便」救回，不僅展現國民外交，他也在臉書分享水域安全及海洋教育觀念，獲得臉友廣泛回響，紛紛表達最應教育的是家長。

控田野涉詐翻車！陳情人現身致歉 朱健銘、鄭天財不排除提告

新竹縣議員朱健銘今針對日前有陳情人向服務處陳情「田野」涉及原保地詐欺一事作出說明，服務處主任劉志枰表示，經服務處會同縣府警察機關調查，並比對多方客觀證據後，確認陳情人胡馨文所提供的照片、對話紀錄、公文書及錄音檔等內容，與事實有嚴重出入，對於相關不實指控予以嚴厲譴責，並保留法律追訴權。

伴新竹人成長…國際影城熄燈666張座椅免費拆 網喊：時代的眼淚

陪伴不少新竹人成長的「國際影城」歇業後，昨日業者在臉書「新竹大小事」發文，指出影城內約666張座椅開放免費索取，「自己拆、自己載」，瞬間掀起回憶殺。不少網友直呼「時代的眼淚」，也有人詢問如何拆卸、想搬回家打造私人劇院，甚至有學校、長照機構盼能接手再利用。

海岳山莊實驗教育案 苗縣6月政策公告

苗栗縣頭份市海岳山莊ＢＯＴ華德福實驗教育案，備受地方注目，縣府啟動前置作業，預計下個月政策公告。由於信德國小公辦民營實驗機構將於今年八月退場，縣長鍾東錦要求，未來該校學區學童若就讀海岳山莊ＢＯＴ實驗學校，須以公立小學標準收費。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。