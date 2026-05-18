藍莓超級食物青農種植有成 23日草悟道吃喝玩學一次滿足

農業部農村發展及水土保持署台中分署長陳榮俊今天指出，藍莓極具經濟價值，國產藍莓更是極具潛力的「藍海農業」，也是推動農村韌性的指標作物。

因此趁著5月是水保月，23日至24 日將在草悟道舉辦「五月瘋藍莓～農村水保樂園」活動，除了行銷藍莓，也展出中苗農村邁向淨零碳排與氣候韌性的各項轉型成果。

陳榮俊說，根據美國期刊及衛福部食藥署資料，藍莓含豐富維生素Ｃ、花青素、膳食纖維等營養素成分，是抗發炎食物，能提升免疫力，常被形容成「超級食物」。隨著國人健康保健觀念提升，藍莓成為優質食用水果的新選擇，近10年進口量激增，水保署台中分署與農政單位也共同努力，輔導農民種植。

他說，台中分署做為跨域合作平台，整合產、官、學、社區及青農，建立「國產藍莓大聯盟」，近年產量逐步增加，許多青農加入大聯盟，種植面積和量都逐年增加，藍莓成為具韌性的指標作物，可望成為青農轉型或投入的新選擇；23日至24 日的活動也將展現這些成果。

陳榮俊說，他們跨界整合「中區環境教育場所聯盟」、「苗栗人文生態休閒聯盟」等25個公私單位。台積電 15 廠中科生態園區、友達永續基金會等 ESG 領頭企業也共襄盛舉，把活動升級成具ESG教育意義的「減碳韌性、永續共好」活動。

活動匯集50攤在地文創、藍莓植栽 DIY、社區田媽媽特色美食，還展示青農以「友善環境、無毒栽種」產出的優質藍莓，傳遞「從產地到餐桌」的永續價值。參與民眾完成闖關任務即可兌換115年客製限定紀念品，要讓民眾吃、喝、玩、學一次滿足。時間是23日下午1時30分至24日下午4時。

他說，開幕儀式特別邀請知名棒球教練謝長亨到場，與2025 年榮獲U12世界少棒錦標賽銅牌的和平區雙崎部落自由國小球員，一起共同揮棒，「揮出莓好新篇章」同時也致贈球棒予偏鄉小國手，為國小棒運盡一分心力。