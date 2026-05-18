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鄧雨賢紀念音樂會5月30日竹縣登場 重溫台灣歌謠
新竹縣文化局今天表示，鄧雨賢紀念音樂會將於30日在新竹縣政府前廣場舉辦，活動主題為「春風交響入月夜」，並結合鄧雨賢音樂元素，將帶領民眾重溫台灣歌謠。
新竹縣政府舉辦活動宣傳記者會，縣長楊文科拉奏小提琴，象徵為活動揭開序幕。楊文科說，他最喜歡的鄧雨賢作品是「望春風」，展現台灣經典音樂之美，也深具時代代表性，至今仍廣受民眾喜愛。
文化局長朱淑敏告訴中央社記者，音樂會邀請歌手蕭煌奇、彭佳慧、許富凱、黃子軒與山平快，還有樂團南西肯恩、錦川大樂隊、國家青年交響樂團，以及鄧雨賢曾孫趙奕喬、詹主悅與興隆國小合唱團合作演出。
她表示，此次也將演繹「四月望雨」歌謠系列作品，包括四季紅、月夜愁、望春風及雨夜花等鄧雨賢創作的經典曲目，盼透過音樂帶領觀眾感受台灣經典音樂之美。
音樂製作人柯智豪說，此場音樂會以跨界編制呈現，結合青年室內管弦樂團與當代流行樂隊，透過不同音樂交織，形成立體而富層次的現場聲響，由於演出曲目多為抒情作品，編曲設計特別著重於聲部間的織體與線條鋪陳，邀請民眾前來聆聽。
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