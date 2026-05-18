網友舉報鄰居虐狗 苗縣府動防所緊急扣留犬隻送醫、持續追查

苗栗縣一名網友爆料鄰居有虐待犬隻情況，但向公部門反映後至今已14個月，仍未獲具體處理，讓網友批評「苗栗公部門聯手給我演了一場行政大風吹」；對此，苗縣府動防所今天上午回應，已依法緊急扣留犬隻，將持續追查到底。

苗縣府動防所表示，針對民眾反映疑似虐待犬隻案，通報人於2025年3月拿2023年影片檢舉，因相隔兩年且畫面事證較不明確，第一時間現勘未見明顯傷痕，曾請民眾補正；另該飼主先前也曾因「犬隻疏縱」違法事實明確遭依法開罰。

為確保動物安全，動防所今日已依法對該犬隻執行「緊急扣留」並帶離現場，隨即送往動物醫院進行全面傷勢檢查。後續若查證虐待屬實，最高可裁處 7萬5000元罰鍰並強制沒入。

目擊鄰居「咖啡哥」說，早在2023年就發現鄰居疑似有動手打狗的狀況，當時他基於鄰里情誼，先採取口頭勸導，當時鄰居口頭上雖答應說好，但後續似乎仍未改善，才讓他決定錄影舉報。