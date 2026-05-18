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竹南「假日之森」衝浪國民外交 蔡岳達救回差點滅頂4童

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
假日之森海域地形多變，如沙洲落差、潮汐引發的離岸流等，對不熟悉海洋特性的遊客潛藏巨大危機，有如隱形殺手。圖／翻攝蔡岳達臉書
假日之森海域地形多變，如沙洲落差、潮汐引發的離岸流等，對不熟悉海洋特性的遊客潛藏巨大危機，有如隱形殺手。圖／翻攝蔡岳達臉書

苗栗縣竹南「假日之森」衝浪達人蔡岳達，上周末邀約國外友人前來體驗水上衝浪活動，在即將上岸時發現4名學童有滅頂之虞，合力「順便」救回，不僅展現國民外交，他也在臉書分享水域安全及海洋教育觀念，獲得臉友廣泛回響，紛紛表達最應教育的是家長。

蔡岳達指出，上周末加拿大駐台外交官家人和同事來竹南假日之森遊玩，體驗一下衝浪，一行人當中有救生員，也有人是支架獨木舟選手，因此在下水前分享平常他們在做衝浪以及海洋教育的教案，以及台灣人民普遍對於海洋的熟悉和認知狀態、學校和政府對海洋教育相關的做法等等。

下水練習衝浪之後，大約過了一個多小時，開始進入退潮的時段，由於沙灘地形的關係，在退潮的時候，沙灘地形凹陷處會形成強勁的離岸流，在地有經驗的衝浪玩家都已經習慣，對於各地衝浪的人來說，也經常會利用離岸流幫自己快速的划出浪區，當然對於沒有浮具的遊客來說，它就成了隱形殺手。

事情發生的當下，他正在外交官旁邊扶著衝浪板，南北兩側約3米處也各有一位學員，當時看到4位大約國小中高年級的小朋友，在水深及胸的位置泡水，無力往岸邊移動恐有滅頂危險，當下大罵「會不會游泳，是誰帶你們來這裡玩？ 」隨後他馬上請外國友人利用衝浪板，將4學童帶上岸。

蔡岳達說，比較諷刺的是下水前，他才跟外交官一行人分享台灣對於海洋教育的不足和民眾普遍對水域的陌生，沒想到到3個小時後，實際狀況呈現現在眼前，「如果我們早了一分鐘上岸，就發生憾事了！」

上岸後，英國朋友開玩笑說，台灣少子化嚴重，他們剛才幫了一些忙，避免減少4個年輕人口。「我一方面感謝他們即時協助，也多少感到羞愧和無奈，如果四個孩子真的溺斃，問題出在哪裡？孩子、家長、老師、學校、教育？我猜每個環節多少都得負些責任。」網友則紛紛回應最應教育的是家長。

加拿大 衝浪 台灣

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