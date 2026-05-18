控田野涉詐翻車！陳情人現身致歉 朱健銘、鄭天財不排除提告

新竹縣議員朱健銘今針對日前有陳情人向服務處陳情「田野」涉及原保地詐欺一事作出說明，服務處主任劉志枰表示，經服務處會同縣府警察機關調查，並比對多方客觀證據後，確認陳情人胡馨文所提供的照片、對話紀錄、公文書及錄音檔等內容，與事實有嚴重出入，對於相關不實指控予以嚴厲譴責，並保留法律追訴權。

胡馨文透過錄影發表聲明表示，對於未經鄭天財委員授權，即在臉書等社群平台發布相關內容，且未經鄭委員授權，並持鄭委員私訊內容向新竹縣議員朱健銘服務處陳情，導致服務處誤信資料內容並對外發布報導，造成鄭委員及朱議員困擾，她深感抱歉。

劉志枰指出，陳情人明知所提供資訊並非事實，卻仍向立法委員鄭天財及朱健銘服務處陳情，已嚴重造成社會大眾誤解，並對相關人士名譽造成重大損害。對於利用民意代表散布虛假、扭曲或未經證實資訊，意圖影響公眾認知與毀損他人名譽的行為，服務處將保留法律追訴權。

立委鄭天財辦公室也表示，陳情人曾主動傳訊要求要求核實「田野」身分，但鄭天財委員臉書私訊內容從未提及「田野」涉及非法土地過戶等字詞，對於胡小姐擅自利用鄭委員私訊內造謠抹黑，混淆公眾視聽、影響社會安寧，鄭委員嚴厲譴責，並不排除提出妨害名譽告訴，捍衛團隊清白。

地方部落族人則出面替田野發聲，有族人表示，田野長期積極替原住民發聲，不相信其涉及詐騙，「我認識他快20年，第一次聽到這種事」。另有族人指出，田野過去常替部落弱勢募款，款項都是直接匯入受助對象帳戶，未經其個人帳戶經手，因此認為相關指控難以成立。