快訊

女子獨攀志佳陽大山失聯18天 今200公尺深山谷找到遺體

新步訓部指揮官沒當過聯兵旅長 戰時能否指揮作戰？

北京驚現山寨「一蘭」拉麵 還標榜創業於大飢荒年代

控田野涉詐翻車！陳情人現身致歉 朱健銘、鄭天財不排除提告

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
陳情人胡馨文（左）在新竹縣議員朱健銘服務處主任劉志枰陪同下，透過錄影發表道歉聲明，其所提供的照片、對話紀錄、公文書及錄音檔等內容，與事實有嚴重出入。 圖／新竹縣議員朱健銘提供
陳情人胡馨文（左）在新竹縣議員朱健銘服務處主任劉志枰陪同下，透過錄影發表道歉聲明，其所提供的照片、對話紀錄、公文書及錄音檔等內容，與事實有嚴重出入。 圖／新竹縣議員朱健銘提供

新竹縣議員朱健銘今針對日前有陳情人向服務處陳情「田野」涉及原保地詐欺一事作出說明，服務處主任劉志枰表示，經服務處會同縣府警察機關調查，並比對多方客觀證據後，確認陳情人胡馨文所提供的照片、對話紀錄、公文書及錄音檔等內容，與事實有嚴重出入，對於相關不實指控予以嚴厲譴責，並保留法律追訴權。

胡馨文透過錄影發表聲明表示，對於未經鄭天財委員授權，即在臉書等社群平台發布相關內容，且未經鄭委員授權，並持鄭委員私訊內容向新竹縣議員朱健銘服務處陳情，導致服務處誤信資料內容並對外發布報導，造成鄭委員及朱議員困擾，她深感抱歉。

劉志枰指出，陳情人明知所提供資訊並非事實，卻仍向立法委員鄭天財及朱健銘服務處陳情，已嚴重造成社會大眾誤解，並對相關人士名譽造成重大損害。對於利用民意代表散布虛假、扭曲或未經證實資訊，意圖影響公眾認知與毀損他人名譽的行為，服務處將保留法律追訴權。

立委鄭天財辦公室也表示，陳情人曾主動傳訊要求要求核實「田野」身分，但鄭天財委員臉書私訊內容從未提及「田野」涉及非法土地過戶等字詞，對於胡小姐擅自利用鄭委員私訊內造謠抹黑，混淆公眾視聽、影響社會安寧，鄭委員嚴厲譴責，並不排除提出妨害名譽告訴，捍衛團隊清白。

地方部落族人則出面替田野發聲，有族人表示，田野長期積極替原住民發聲，不相信其涉及詐騙，「我認識他快20年，第一次聽到這種事」。另有族人指出，田野過去常替部落弱勢募款，款項都是直接匯入受助對象帳戶，未經其個人帳戶經手，因此認為相關指控難以成立。

新竹 鄭天財 新竹縣

延伸閱讀

獨／高雄2警所警友副站長嗆人「再白目就搞怪」 遭告恐嚇事鬧大退職

CBS主播控在台報川習會遭「飯店阻止」 我外交部回應

網路贈物搭偽賣貨便詐財 刑事局籲勿點陌生網址

最後回應趙少康 國民黨：鄭麗文課程均有錄音 指控與事實不符

相關新聞

控田野涉詐翻車！陳情人現身致歉 朱健銘、鄭天財不排除提告

新竹縣議員朱健銘今針對日前有陳情人向服務處陳情「田野」涉及原保地詐欺一事作出說明，服務處主任劉志枰表示，經服務處會同縣府警察機關調查，並比對多方客觀證據後，確認陳情人胡馨文所提供的照片、對話紀錄、公文書及錄音檔等內容，與事實有嚴重出入，對於相關不實指控予以嚴厲譴責，並保留法律追訴權。

伴新竹人成長…國際影城熄燈666張座椅免費拆 網喊：時代的眼淚

陪伴不少新竹人成長的「國際影城」歇業後，昨日業者在臉書「新竹大小事」發文，指出影城內約666張座椅開放免費索取，「自己拆、自己載」，瞬間掀起回憶殺。不少網友直呼「時代的眼淚」，也有人詢問如何拆卸、想搬回家打造私人劇院，甚至有學校、長照機構盼能接手再利用。

誘因不足 桃園義消缺額近4成

桃園市義消編制滿額三○三一人，現有人員僅一八二二人，缺額率近四成，有民代質疑現行福利制度恐難形成足夠誘因，要求消防局比照其他直轄市強化福利。消防局回應，今年協勤費已由每小時一百六十元增至一百七十元，會持續與其他六都比較，研議提高福利標準。

10年比不上台中、台北？桃園YouBike年破億人次 站點卻是6都最少

桃園市議員王珮毓指出，桃園近年擴增YouBike站點，去年騎乘人次突破1億，顯示已成為市民重要通勤工具。不過站點數是六都倒數第一，市府現行每年新增100站，恐怕至少10年，才有機會追上台北、台中現在的站點規模。交通局表示，與其他六都相比，桃園YouBike站點的主要差異，在於各站柱位配置相對較多，每站平均約設有30根柱位，

又是同一人？桃園小黃司機辯「按到春節」起跳費率貴50元 交通局要查

桃園市今年1月初才發生有計程車司機以春節費率「偷跑」收費遭裁罰，近日又有民眾在Threads發文，表示在桃園搭計程車一上車就看到起跳價140元，還標註「春節」字樣，質疑坑殺乘客，網友還揪出車內細節，懷疑是同一名黑心駕駛。桃園市交通局指出，將進一步查證，若屬累犯將加重裁罰，若情節重大將勒令停業或吊銷牌照。

海岳山莊實驗教育案 苗縣6月政策公告

苗栗縣頭份市海岳山莊ＢＯＴ華德福實驗教育案，備受地方注目，縣府啟動前置作業，預計下個月政策公告。由於信德國小公辦民營實驗機構將於今年八月退場，縣長鍾東錦要求，未來該校學區學童若就讀海岳山莊ＢＯＴ實驗學校，須以公立小學標準收費。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。