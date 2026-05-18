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伴新竹人成長…國際影城熄燈666張座椅免費拆 網喊：時代的眼淚

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
也有不少網友替這批座椅找新去處。有民眾建議，可捐給學校視聽教室、活動中心或企業演講廳再利用。圖／取自臉書「新竹大小事」
也有不少網友替這批座椅找新去處。有民眾建議，可捐給學校視聽教室、活動中心或企業演講廳再利用。圖／取自臉書「新竹大小事」

陪伴不少新竹人成長的「國際影城」歇業後，昨日業者在臉書「新竹大小事」發文，指出影城內約666張座椅開放免費索取，「自己拆、自己載」，瞬間掀起回憶殺。不少網友直呼「時代的眼淚」，也有人詢問如何拆卸、想搬回家打造私人劇院，甚至有學校、長照機構盼能接手再利用。

從業者貼出的照片可見，影廳內大片藍色、紅色座椅依舊維持完整排列，不少人留言詢問「還有嗎」、「怎麼聯絡」、「要帶什麼工具拆」，甚至有人想一次搬10張回家打造私人視聽室。還有長照機構表示，希望索取10到20張椅子，讓行動不便長者也能體驗「電影院觀影感」。

也有不少網友替這批座椅找新去處。有民眾建議，可捐給學校視聽教室、活動中心或企業演講廳再利用，「光華國中有些椅子壞掉了，說不定有需要」、「竹科管理局或附近學校應該都能用」。但也有人擔心拆卸難度高，「感覺超難拆」、「拆回去會不會根本站不住」。

留言區更掀起一波回憶殺，不少影迷提到國際影城曾是新竹市區重要戲院之一，「午夜場最舒服」、「兩人包場好地方」、「椅子比威秀還舒服」。也有人感嘆，「疫情後電影越來越少」、「市區真的沒落了」。

業者受訪表示，影城早已停業許久，「用不到了，也沒有打算再繼續營業」，未來將全部拆除並轉換跑道，也坦言原本曾考慮轉賣，但與同行討論後，「還是沒有辦法」。

國際影城曾是新竹老字號戲院之一，過去位於市區核心地段，陪伴不少新竹人成長。不過近年受到串流平台崛起、疫情衝擊觀影人口，加上大型商場影城競爭影響，營運壓力逐漸增加。新竹市近年戲院版圖也持續洗牌，目前主流影城以巨城、大遠百威秀為主。

陪伴不少新竹人成長的「國際影城」歇業後，昨日業者在臉書「新竹大小事」發文，指出影城內約666張座椅開放免費索取，不少網友直呼「時代的眼淚」。圖／取自臉書「新竹大小事」
陪伴不少新竹人成長的「國際影城」歇業後，昨日業者在臉書「新竹大小事」發文，指出影城內約666張座椅開放免費索取，不少網友直呼「時代的眼淚」。圖／取自臉書「新竹大小事」

從業者貼出的照片可見，影廳內大片藍色、紅色座椅依舊維持完整排列。圖／取自臉書「新竹大小事」
從業者貼出的照片可見，影廳內大片藍色、紅色座椅依舊維持完整排列。圖／取自臉書「新竹大小事」

電影 長照 新竹

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