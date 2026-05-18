海岳山莊實驗教育案 苗縣6月政策公告

苗栗縣頭份市海岳山莊ＢＯＴ華德福實驗教育案，備受地方注目，縣府啟動前置作業，預計下個月政策公告。由於信德國小公辦民營實驗機構將於今年八月退場，縣長鍾東錦要求，未來該校學區學童若就讀海岳山莊ＢＯＴ實驗學校，須以公立小學標準收費。

頭份市海岳山莊開發案捐贈回饋二點四三餘公頃教育用地，縣府推動ＢＯＴ案，今年二月獲台中市私立磊川華德福實驗教育學校提具華德福教育機構ＢＯＴ計畫構想書。縣府委託規畫促參前置作業，預計於六月至七月政策公告，七月進行民間提出的可行性評估評選，十月公告最優申請人。

縣府指出，海岳山莊教育用地以促參方式辦理公辦民營實驗教育，可興建公立學校、公立幼兒園及其設施，或依據公立高級中等以下學校委託私人辦理實驗教育條例，委託私人辦理，程序上須完成評估公告資訊，營運計畫須送教育審議委員會審議通過。

同樣位於頭份市的信德國小公辦民營實驗教育將於今年八月一日期滿，民間經營團隊將退場，信德將改回縣立小學。因鄰近海岳山莊，縣長鍾東錦要求海岳山莊將來ＢＯＴ實驗教育，信德學區學童如果就讀，必須比照公立小學收費標準。

「雙軌並行，兼容並蓄。」鍾東錦說，他原本擔憂海岳山莊ＢＯＴ實驗教育影響信德國小，不過，信德校方承諾實驗教育的課程設計，竭力興學精神不變，他放下懸著的心，公部門與民間共同參與的教育環境，將提供更多元、全面、也更符合社會實際期待的學習環境。