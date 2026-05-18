聽新聞
0:00 / 0:00

海岳山莊實驗教育案 苗縣6月政策公告

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導

苗栗縣頭份市海岳山莊ＢＯＴ華德福實驗教育案，備受地方注目，縣府啟動前置作業，預計下個月政策公告。由於信德國小公辦民營實驗機構將於今年八月退場，縣長鍾東錦要求，未來該校學區學童若就讀海岳山莊ＢＯＴ實驗學校，須以公立小學標準收費。

頭份市海岳山莊開發案捐贈回饋二點四三餘公頃教育用地，縣府推動ＢＯＴ案，今年二月獲台中市私立磊川華德福實驗教育學校提具華德福教育機構ＢＯＴ計畫構想書。縣府委託規畫促參前置作業，預計於六月至七月政策公告，七月進行民間提出的可行性評估評選，十月公告最優申請人。

縣府指出，海岳山莊教育用地以促參方式辦理公辦民營實驗教育，可興建公立學校、公立幼兒園及其設施，或依據公立高級中等以下學校委託私人辦理實驗教育條例，委託私人辦理，程序上須完成評估公告資訊，營運計畫須送教育審議委員會審議通過。

同樣位於頭份市的信德國小公辦民營實驗教育將於今年八月一日期滿，民間經營團隊將退場，信德將改回縣立小學。因鄰近海岳山莊，縣長鍾東錦要求海岳山莊將來ＢＯＴ實驗教育，信德學區學童如果就讀，必須比照公立小學收費標準。

「雙軌並行，兼容並蓄。」鍾東錦說，他原本擔憂海岳山莊ＢＯＴ實驗教育影響信德國小，不過，信德校方承諾實驗教育的課程設計，竭力興學精神不變，他放下懸著的心，公部門與民間共同參與的教育環境，將提供更多元、全面、也更符合社會實際期待的學習環境。

苗栗縣 華德福 頭份 實驗教育

延伸閱讀

竹科外溢效應 周邊校園新生爆班搭「組合屋」因應

當桃園武陵8年校長…林煥周將退休「接任大興高中」 推升國際中小學

「人家有的我們也要」苗栗縣長宣布爭取設地方特考考場、實驗高中

新竹市公共化幼兒園招生新制 將採全學區登記、統一招生

相關新聞

誘因不足 桃園義消缺額近4成

桃園市義消編制滿額三○三一人，現有人員僅一八二二人，缺額率近四成，有民代質疑現行福利制度恐難形成足夠誘因，要求消防局比照其他直轄市強化福利。消防局回應，今年協勤費已由每小時一百六十元增至一百七十元，會持續與其他六都比較，研議提高福利標準。

海岳山莊實驗教育案 苗縣6月政策公告

苗栗縣頭份市海岳山莊ＢＯＴ華德福實驗教育案，備受地方注目，縣府啟動前置作業，預計下個月政策公告。由於信德國小公辦民營實驗機構將於今年八月退場，縣長鍾東錦要求，未來該校學區學童若就讀海岳山莊ＢＯＴ實驗學校，須以公立小學標準收費。

律師林妤芬號召公益力量推動兒童權利保障 逾300家庭響應

無黨籍新竹市東區議員參選人林妤芬結合新竹市愛恆社會福利基金會，今天在科園市民活動中心舉辦「幸福加倍親子童趣園遊會」，吸引超過300個家庭參與，活動除安排親子互動闖關，希望透過寓教於樂方式，引導孩子建立法律常識、反霸凌觀念。

10年比不上台中、台北？桃園YouBike年破億人次 站點卻是6都最少

桃園市議員王珮毓指出，桃園近年擴增YouBike站點，去年騎乘人次突破1億，顯示已成為市民重要通勤工具。不過站點數是六都倒數第一，市府現行每年新增100站，恐怕至少10年，才有機會追上台北、台中現在的站點規模。交通局表示，與其他六都相比，桃園YouBike站點的主要差異，在於各站柱位配置相對較多，每站平均約設有30根柱位，

竹縣推觀霧線原民體驗 民眾入山林感受泰雅文化

新竹縣政府今天在五峰鄉舉辦觀霧線原民文化體驗活動，邀民眾搭乘台灣好行公車深入山林部落，透過泰雅族紋面彩繪、編織手作與闖關...

又是同一人？桃園小黃司機辯「按到春節」起跳費率貴50元 交通局要查

桃園市今年1月初才發生有計程車司機以春節費率「偷跑」收費遭裁罰，近日又有民眾在Threads發文，表示在桃園搭計程車一上車就看到起跳價140元，還標註「春節」字樣，質疑坑殺乘客，網友還揪出車內細節，懷疑是同一名黑心駕駛。桃園市交通局指出，將進一步查證，若屬累犯將加重裁罰，若情節重大將勒令停業或吊銷牌照。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。