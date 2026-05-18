誘因不足 桃園義消缺額近4成

桃園市義消編制滿額三○三一人，現有人員僅一八二二人，缺額率近四成，有民代質疑現行福利制度恐難形成足夠誘因，要求消防局比照其他直轄市強化福利。消防局回應，今年協勤費已由每小時一百六十元增至一百七十元，會持續與其他六都比較，研議提高福利標準。

市議員黃敬平指出，現行桃園義消福利互助制度與部分直轄市相比金額較少，以高雄市為例，完全失能給付五萬元、本人死亡給付十萬元，桃園本人死亡互助金僅四萬元；台中市另設有結婚及生育互助各三千六百元、台北市義消團體保險保障範圍包含執勤上下班交通時間，都值得桃園參考。

黃敬平認為，消防局應建立六都義消福利比較表，盤點桃園在互助金、團體保險、誤餐費、裝備補助等項目的差距，並研議提高福利互助標準；同時設定年度補足目標，並整合義消、防災士、企業志工、救護志工及社區防災組織，讓民間救災能量成為市府防災體系的後盾。

消防局指出，桃園義消現行福利涵蓋協勤費、誤餐費、觀摩費、壽險與意外險、福利互助金、子女獎學金及專業訓練裝備配發等項目。今年已將調增協勤費至一百七十元，保險部分，因公意外死亡失能保險金合計三百五十萬元，意外受傷醫療實支實付每次三萬元，住院每日一千元等。

此外，消防局規畫今年義消每人每年補助三千五百元一般健檢，另編列五十一萬九千元供特定及臨時健檢使用，並由中華民國義勇消防聯合總會與消防發展基金會共同提供義消子女獎助學金，消防局將視預算狀況逐步調整福利項目。