律師林妤芬號召公益力量推動兒童權利保障 逾300家庭響應

無黨籍新竹市東區議員參選人林妤芬結合新竹市愛恆社會福利基金會，今天在科園市民活動中心舉辦「幸福加倍親子童趣園遊會」，吸引超過300個家庭參與，活動除安排親子互動闖關，希望透過寓教於樂方式，引導孩子建立法律常識、反霸凌觀念。

林妤芬表示，自己是土生土長的新竹女兒，從曙光國小、三民國中到新竹女中，對地方擁有深厚情感。在取得美國加州大學柏克萊分校法學碩士後，她毅然選擇放棄海外發展機會返回家鄉，並以公益律師與社區協會負責人的身份服務基層多年。

林妤芬也指出，創立新竹市社區關懷法律服務協會的這800個日子裡，免費為新竹鄉親法律諮詢超過1000件，服務超過5000位民眾，她深刻體悟到對家鄉的愛必須轉化為更宏觀的視角，因此決定從法庭走入議事廳，為新竹建立永續發展制度。

新竹市愛恆社會福利基金會董事長戴耀賽表示，林妤芬長期投入公益服務，並多年擔任基金會法律顧問，協助整合資源、提供弱勢家庭法律協助，長年關注兒童與家庭議題，期待她未來持續將公益理念帶入公共事務，替新竹注入更多溫暖與關懷。

今天活動規畫「兒童法律小學堂」、「反霸尖兵塗塗樂」、「親子默契大考驗」及「勇闖岩漿大冒險」等九大關卡，透過遊戲、繪本導讀與互動體驗，引導孩子建立法律常識、反霸凌觀念與團隊合作能力。同時也設置愛心公益攤位及二手物資交換區，鼓勵民眾實踐資源循環與分享精神。

林妤芬表示，過去投入公益服務時，深刻感受到許多家庭在育兒、教育與早療資源上的需求，因此希望透過社區活動，讓公益真正走入生活，也讓更多人願意關心弱勢與兒童權利。

她也提出「幸福三箭」理念，包括推動社會情緒學習（SEL）課程、爭取擴充兒童早期療育資源，以及扶持小型社福機構，希望建立更完整的在地支持網絡，讓孩子能在更友善、安全的環境中成長。

林妤芬說，從最初僅能服務少數家庭，到如今一年服務上千人，她看見新竹市民對公益與社區支持的期待，也更加堅定投入公共服務的決心。她感謝一路陪伴的志工與支持者，強調未來會持續推動教育、公益與社區共融，讓善的力量在城市持續擴散。