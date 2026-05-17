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10年比不上台中、台北？桃園YouBike年破億人次 站點卻是6都最少

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
交通局長張新福說明建置Ubike站要考量成本、效益，須整體評估。記者鄭國樑／攝影
交通局長張新福說明建置Ubike站要考量成本、效益，須整體評估。記者鄭國樑／攝影

桃園市議員王珮毓指出，桃園近年擴增YouBike站點，去年騎乘人次突破1億，顯示已成為市民重要通勤工具。不過站點數是六都倒數第一，市府現行每年新增100站，恐怕至少10年，才有機會追上台北台中現在的站點規模。交通局表示，與其他六都相比，桃園YouBike站點的主要差異，在於各站柱位配置相對較多，每站平均約設有30根柱位，

王珮毓表示，市民持續反映YouBike站點不足、借還車不方便，尤其在人口密集區、學校周邊及通勤熱區，經常出現想借、借不到的狀況，顯示YouBike和站點並非沒有需求，而是目前設站評估條件過於僵化，導致不少有實際需求的區域遲遲無法增設站點。

王珮毓說，按交通局設YouBike站的評估標準，仍受限於人行道空間與200公尺站距限制，即便部分區域已有大量通勤、轉乘或居民使用需求，仍因不符現行規範而無法設站。她認為，現行標準和制度已明顯跟不上桃園快速成長的人口與通勤需求，市府應更有彈性地調整設站條件，市府要評估「路側設站」的可行性。

她表示，平鎮廣達公園就曾有路側設站案例，而雙北市早已建立相關設站規範與配套措施，證明路側設站並非不可行。然而，桃園市府至今仍多次以安全疑慮為由，拒絕將路側空間納入評估，導致許多地區即使有需求也難以增站。

對此，交通局說明YouBike周轉率與尖峰使用量，未來將再提供相關數據給各單位作為調度參考；另外，市府也允諾，未來可適度放寬設站規範，評估更多元設站方式，以提升公共自行車服務量能。

針對提升YouBike微笑單車彈性設站及周轉率，交通局長張新福表示站點的建置成本、使用效益，與站位空間尺度、設置規模及周邊使用需求密切相關，須整體評估站點柱數、規模大小及服務量能後規畫。與其他六都相比，桃園YouBike站點的主要差異，在於各站柱位配置相對較多，每站平均約設有30根柱位，有助於彈性調度提升服務效率。

針對使用需求較高的站點於尖峰時段易出現空站情形，張新福說將持續掌握各站點周轉率、尖峰使用量及熱門時段等數據，並提供微笑單車公司作為車輛調度依據。對於民眾需求較高或使用量明顯成長的區域，後續也將優先納入評估，並按實況研議放寬設站規範。

王珮瑜強調市民反映人口密集區、學校周邊及通勤熱區，常出現借不到Ubike的狀況。圖／議員王珮瑜服務處提供
王珮瑜強調市民反映人口密集區、學校周邊及通勤熱區，常出現借不到Ubike的狀況。圖／議員王珮瑜服務處提供

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