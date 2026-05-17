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竹縣推觀霧線原民體驗 民眾入山林感受泰雅文化

中央社／ 新竹縣17日電
新竹縣政府17日在五峰鄉舉辦觀霧線原民文化體驗活動，帶領民眾透過泰雅族紋面彩繪、編織手作與闖關遊戲，感受在地自然與人文底蘊。新竹縣政府提供／中央社
新竹縣政府17日在五峰鄉舉辦觀霧線原民文化體驗活動，帶領民眾透過泰雅族紋面彩繪、編織手作與闖關遊戲，感受在地自然與人文底蘊。新竹縣政府提供／中央社

新竹縣政府今天在五峰鄉舉辦觀霧線原民文化體驗活動，邀民眾搭乘台灣好行公車深入山林部落，透過泰雅族紋面彩繪、編織手作與闖關遊戲，感受在地自然與人文底蘊。

新竹縣長楊文科今天透過新聞稿表示，觀霧線串聯美麗的山林美景及原鄉文化，透過台灣好行的接駁服務，民眾不需自行開車進山區，讓遊客深度認識原民文化。

新竹縣政府傳播行銷處長蔡宜綾指出，活動由專業講師帶領民眾進行紋面彩繪與編織手作，另也規劃部落勇士卡牌挑戰，以限時60秒的翻牌配對遊戲結合原住民族圖騰設計，讓參與者在趣味遊戲中認識文化元素。

新聞稿中，參與活動的民眾說，這次行程不僅能親身體驗紋面與編織，更能透過解說深入了解泰雅族歷史，是一場兼具教育意義的文化旅程，且搭乘大眾運輸工具免去開車奔波，讓整體的出遊體驗更加輕鬆完善。

泰雅族 楊文科 新竹

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