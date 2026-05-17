又是同一人？桃園小黃司機辯「按到春節」起跳費率貴50元 交通局要查

桃園市今年1月初才發生有計程車司機以春節費率「偷跑」收費遭裁罰，近日又有民眾在Threads發文，表示在桃園搭計程車一上車就看到起跳價140元，還標註「春節」字樣，質疑坑殺乘客，網友還揪出車內細節，懷疑是同一名黑心駕駛。桃園市交通局指出，將進一步查證，若屬累犯將加重裁罰，若情節重大將勒令停業或吊銷牌照。

一名女子昨天在Threads發文表示，自己第一次到桃園演出，昨天搭計程車起跳90元，但沒想到今天一上車直接起跳價是140元，她鼓起勇氣問司機「不好意思大哥，怎麼是140元？」司機看了一眼很淡定地說「我按到春節了」。

該名女網友發文並附上影片，顯示車內的計費表上頭確實有註明「春節」2字，她反酸「原來春節不是節日，是技能」、「而且看到外地人會自動觸發」，貼文一出吸引上萬名按讚，不少網友直呼誇張，還有人說也曾搭過這個司機的車，一樣上車就是140元起跳，還有網友留言說「這要層層設定，才按得到」，批該司機刻意矇騙，太惡劣。

女網友不僅抓包該名計程車司機用春節運價跳表，還貼出自己收到的收據，司機給的收據上面顯示的車牌號碼和姓名，跟搭乘的車輛完全不同，有網友痛批已是詐欺。

桃園市交通局指出，有關民眾投訴計程車駕駛以春節運價收費一案，涉有未依規定收費情事，倘經查證屬實者，將依違反公路法第77條，由主管機關裁處9千元到9萬元不等，若是慣犯，每次加重裁罰9千元，情節重大可吊扣牌照，或處停業、吊銷牌照等處分。

交通局公共運輸科也說明，類似計程車司機不按錶收費「時有所聞」，網友搭到的計程車司機是否是累犯，以及開立收據不實等，將進一步查明，查證屬實將加重裁罰。