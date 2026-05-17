竹市南寮親子沙灘戲水池6月2日開放 暢玩一夏至9月底

桃園市副市長蘇俊賓今日清晨前往新屋區永安漁港，出席珍珠海岸馬拉松接力賽，並且和工務、環保、體育三位局長組隊參賽，他也說明今天的路線也是7月地景藝術節策展主要展區，到時候歡迎大家再回來感受不同的風貌。

2026-05-17 11:28