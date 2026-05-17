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竹市南寮親子沙灘戲水池6月2日開放 暢玩一夏至9月底

中央社／ 新竹市17日電
新竹市南寮旅客服務中心親子沙灘戲水池將自6月2日至9月30日正式開放，現場提供免費安全親水空間。（新竹市政府提供）中央社
新竹市南寮旅客服務中心親子沙灘戲水池將自6月2日至9月30日正式開放，現場提供免費安全親水空間。（新竹市政府提供）中央社

新竹市政府今天宣布，南寮旅客服務中心親子沙灘戲水池將自6月2日至9月30日正式開放，現場提供免費安全親水空間，讓大小朋友一同前往，感受濱海夏日魅力。

新竹市政府今天指出，經濟部水利署日前將新竹地區水情燈號調降為綠燈，顯示目前供水情形穩定，市府啟動夏季親水設施開放規劃，希望讓民眾擁有兼具安全、舒適與親子互動的遊憩空間。

市府表示，近年持續推動新竹漁港環境優化，從竹風漁市開幕、觀光活動推廣，到港區設施改善與景觀升級，逐步打造新竹漁港成為北台灣重要濱海休閒據點，此次戲水池開放，盼延續暑期觀光熱潮。

新竹市政府產業發展處表示，南寮旅服中心親子沙灘戲水池開放期間免費使用，時間為每天上午10時至下午5時，每週一及週五為清潔維護日暫停開放，現場除設有戲水池與沙坑，旅服中心室內也提供溜滑梯等舒適休憩空間。

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