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桃園橫埔、誠聖社宅啟動 近1800戶預計119年完工
桃園市政府於大園區「橫埔段」及蘆竹區「誠聖段」規劃興建社會住宅，2案戶數合計近1800戶，統包工程近日陸續上網公告招標，預計明年動工，將以119年完工為目標。
桃園市政府住宅發展及都市更新處今天表示，橫埔段社宅位於大園航空城園區內，總發包經費約新台幣83.58億元，規劃955戶住宅，預計於116年開工。規劃設置公共托育中心及身心障礙者日間照顧設施，另有「空間共享概念」青年宅專區，盼透過共享客廳、廚房及洗衣空間，打造共融生活新模式。
蘆竹區誠聖段社宅於5月11日公告招標，總發包經費約68.1億元，規劃790戶住宅，預計於116年開工。設計聚焦於「綠色、低碳」，規劃設置少年服務中心及身心障礙者社區居住據點，除串聯航空城整體交通路網，更結合周邊景觀規劃YouBike站點，打造低碳節能生活圈。
住都處說明，橫埔段社宅距離未來捷運綠線G18站約600公尺，鄰近國道2號及園林道路，預計於5月下旬上網公告招標；誠聖段社宅鄰近捷運機場線A11坑口站，距桃園國際機場約10分鐘車程，透過大眾運輸導向發展（TOD）策略，2案基地都將取得「建築能效1+」等標章，提供市民更好的居住及生活品質。
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