5月搭小黃春節運價計費 桃市府：查證屬實將開罰

有民眾於網路發文表示，在桃園市搭計程車遭以春節費率起跳計價，詢問後司機才更正，民眾依據車內裝飾懷疑司機已是累犯；桃園市交通局今天說，若接獲檢舉查證屬實將依法裁罰。

一名芭蕾舞者16日在網路發文提到，第一次到桃園演出，15日搭車起跳新台幣90元，16日在桃園火車站排班計程車一上車卻直接140元，她詢問後司機才說「我按到春節了」，讓女子忍不住發文表示，「原來春節不是節日，是技能，而且看到外地人會自動觸發」，且收據跟網友講的一樣，「司機用了AB車號，名字也不一樣」。

有網友依據照片指出，「車內擺設好像有點眼熟」，並張貼另一則計程車司機偷跑使用春節費率、拒開收據的新聞，懷疑駕駛已是累犯，引發許多網友出面留言，都有被同一名駕駛搭載的經歷，甚至是其他不愉快的計程車體驗。

桃園市政府交通局回應，有關民眾投訴計程車駕駛以春節運價收費案，涉有未依規定收費情事，倘若接獲民眾檢舉，經查證屬實者，將依公路法裁處9000元，若是慣犯，每次加重裁罰9000元。