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新竹縣推戀愛RPG青年聯誼 「微醺秘境」山林裡找心動

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
「微醺秘境」昨在大山北月登場，結合破冰互動、情感教育講座與創意調酒體驗，透過沉浸式設計，讓單身青年在山林秘境中自然交流、建立連結。圖／新竹縣政府提供
「微醺秘境」昨在大山北月登場，結合破冰互動、情感教育講座與創意調酒體驗，透過沉浸式設計，讓單身青年在山林秘境中自然交流、建立連結。圖／新竹縣政府提供

新竹縣政府推「青年成家系列活動」，首場以戀愛RPG副本為概念打造「微醺秘境」昨在大山北月登場，結合破冰互動、情感教育講座與創意調酒體驗，透過沉浸式設計，讓單身青年在山林秘境中自然交流、建立連結。縣府也預告，第二場「戀戀香氣」將於6月27日登場，即日起開放報名。

新竹縣教育局表示，活動從午後展開，參與者陸續「傳送」至山林間的秘境場域，正式開啟戀愛副本。首先透過Speed Dating形式破冰，藉由限時問答與互動任務，快速建立初步印象與對話契機，讓原本陌生的參與者能在輕鬆氛圍中認識彼此。

活動也安排情感教育課程，邀請諮商心理師張宇傑以「要幸福不要性縛－危險情人辨識與處遇」為題進行分享，帶領青年從心理與關係角度理解健康互動的重要性，學習辨識不適當情感模式，建立自我界線與成熟的情感判斷能力。

後續則由日本花式調酒冠軍陳武良及夥伴陳昱翔帶領創意調酒體驗，化身「幸福鍊金術師」，引導參與者透過調酒、合作與互動深化交流。參與者不僅能藉由味覺與創意展現個人特色，也在合作過程中逐漸拉近距離，讓現場氣氛隨著微醺感升溫。

教育局指出，第二場「戀戀香氣」將於6月27日在新瓦屋客家文化保存區集會堂舉辦，結合香氛調製、情感講座與互動遊戲，由專業調香師帶領參與者調製專屬愛戀香氛，活動，自即日起開放報名至5月31日截止（報名網址：https://www.surveycake.com/s/n931M），限額40名，活動全程免費參加，並有機會獲得電影票、飯店下午茶等多樣精美好禮。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

新竹縣政府推「青年成家系列活動」，首場以戀愛RPG副本為概念打造「微醺秘境」昨在大山北月登場。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府推「青年成家系列活動」，首場以戀愛RPG副本為概念打造「微醺秘境」昨在大山北月登場。圖／新竹縣政府提供

「微醺秘境」昨在大山北月登場，結合破冰互動、情感教育講座與創意調酒體驗，透過沉浸式設計，讓單身青年在山林秘境中自然交流、建立連結。圖／新竹縣政府提供
「微醺秘境」昨在大山北月登場，結合破冰互動、情感教育講座與創意調酒體驗，透過沉浸式設計，讓單身青年在山林秘境中自然交流、建立連結。圖／新竹縣政府提供

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