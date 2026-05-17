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桃園珍珠海岸馬拉松接力搶先看地景藝術美景 7月更好看

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
珍珠海岸馬拉松可以看見不少客家文化元素。圖／桃園市政府新聞處提供
珍珠海岸馬拉松可以看見不少客家文化元素。圖／桃園市政府新聞處提供

桃園市副市長蘇俊賓今日清晨前往新屋區永安漁港，出席珍珠海岸馬拉松接力賽，並且和工務、環保、體育三位局長組隊參賽，他也說明今天的路線也是7月地景藝術節策展主要展區，到時候歡迎大家再回來感受不同的風貌。

蘇俊賓說，今天的接力賽是珍珠海岸馬拉松第2度在新屋海岸線舉辦，賽道經後湖溪園區、百年石滬群、綠色隧道及漂流木公園等，風景優美，也是7月初將登場的地景藝術節的核心展區，大家藉路跑搶先感受桃園海岸的轉變與進步，跑友們地景藝術節再回來，一定可以享受不一樣的加值風貌。

蘇俊賓指出，桃園地景藝術節轉型為跨區域雙年展制，今年將以濱海觀光廊帶「珍珠海岸」為策展主軸，以竹圍、永安兩大漁港為核心，串聯海岸濕地、藻礁、石滬及沙丘等重要生態與文化節點，把近40公里海岸線打造為開放式策展場域，展現桃園海岸豐富的自然與人文風貌。

桃園地景藝術節將有來自世界各地的藝術家於珍珠海岸沿線展出作品，讓海岸路線融合藝術創作、地景風貌與地方文化，型塑獨具特色的濱海風情。

蘇俊賓說，珍珠海岸馬拉松賽前，他就和工務局長汪在宙、環保局長顏己喨、體育局長許彥輝約定報名接力賽，這3個局都跟珍珠海岸的優化極為相關，在這個路線上的建設不少，報名參賽一兼多顧，除了可以享受最舒服的慢跑路徑，也藉機近距離看看串起這串珍珠的點跟點之間的帶狀環境，還有什麼可以優化調整的作法。

珍珠海岸接力賽也深獲在地支持，許多在地里長帶著居民變妝組隊，包含最具客家特色的「老揹少」、「方口獅」、「白蘿蔔」等創意道具都出籠，堪稱全台最有趣的馬拉松，讓參賽者感受濃濃的客庄風情。

體育局表示，珍珠海岸馬拉松為「運動i台灣2.0－地方政府規律運動計畫」重點賽事，賽事吸引300隊、約1200名選手報名，全程21公里，採4人組隊接力賽制，參賽者在路跑過程中，除挑戰體能與團隊默契，也能感受桃園濱海地區自然與人文交織的獨特魅力。市議員陳睿生、客家局專門委員黃泓家及新屋區長鄭詩鈿也到場加油。

桃園珍珠海岸馬拉松接力賽清晨熱鬧起跑。圖／桃園市政府新聞處提供
桃園珍珠海岸馬拉松接力賽清晨熱鬧起跑。圖／桃園市政府新聞處提供

新屋區里長和地方團體熱情參加，讓珍珠海岸馬拉松更有看頭。圖／桃園市政府新聞處提供
新屋區里長和地方團體熱情參加，讓珍珠海岸馬拉松更有看頭。圖／桃園市政府新聞處提供

工務局長汪在宙（右起）、副市長蘇俊賓、環保局長顏己喨、體育局長許彥輝組隊參加珍珠海岸馬拉松接力賽。圖／桃園市政府新聞處提供
工務局長汪在宙（右起）、副市長蘇俊賓、環保局長顏己喨、體育局長許彥輝組隊參加珍珠海岸馬拉松接力賽。圖／桃園市政府新聞處提供

馬拉松 蘇俊賓 桃園

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