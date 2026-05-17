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竹縣公車司機 補貼增至2萬

聯合報／ 記者王駿杰／新竹報導
新竹縣府正式公布「115年度新竹縣市區公車駕駛員薪資補貼計畫」，由原本補貼每月1萬元，提升至每月最高2萬元，透過直接的薪資補貼，協助客運業者招募優質人力、吸引駕駛員回流。圖／新竹縣府提供
新竹縣府正式公布「115年度新竹縣市區公車駕駛員薪資補貼計畫」，由原本補貼每月1萬元，提升至每月最高2萬元，透過直接的薪資補貼，協助客運業者招募優質人力、吸引駕駛員回流。圖／新竹縣府提供

駕駛荒衝擊大眾運輸服務，繼新竹市政府今年起將公車司機補助，從每月一萬元提高至最高兩萬元後，新竹縣政府昨也公布今年度新竹縣市區公車駕駛員薪資補貼計畫，同樣將原本補貼每月一萬元提升至每月最高兩萬元，盼提升乘車服務品質。

新竹縣長楊文科說，為穩定新竹縣市區公車班次運行，縣府二○二四年起補貼市區公車駕駛每月薪資一萬元，今年更提高補助金額至每月最高兩萬元，期望透過駕駛員薪資補貼措施，協助並帶領客運業者招募優質人力，避免駕駛員人才外流。

依據縣府補貼計畫，適用對象為登記於新竹縣，並固定行駛新竹縣市區客運路線的駕駛員，甲類大客車每名駕駛員每月補貼兩萬元，乙類大客車每位駕駛員每月補貼一點五萬元，補貼標準依據行駛車種而有不同，以每季審核名單通過後發放補貼。

縣府交通處指出，隨著新竹縣市區公車運量穩定成長，解決「駕駛荒」是維持尖峰時段班次穩定的關鍵。透過此項補貼，除了協助業者留才與攬才，也可要求駕駛員同步提升服務品質，打造更優質的縣內大眾運輸環境。

新竹市政府今年也啟動「新竹市公車創新大計畫」，涵蓋電動購車補助、充電場站建置、穩定司機員額、路網優化加密及合理成本檢討五大核心政策。公車司機補助每月從一萬元增至最高兩萬元，交通處也表示，將建立「載客越多、補助越多」的正向循環機制，鼓勵業者提升服務品質。

公車 楊文科 新竹

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