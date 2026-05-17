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龍年學子達高峰 考驗資源配置

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導
根據教育部最新「各教育階段學生數」預測報告，隨13年前龍年出生子女進入國中，國小生的人數高峰期已過，之後總人數將一路下跌，預計118學年國小學生數就會跌破百萬。記者葉信菉／攝影
根據教育部最新「各教育階段學生數」預測報告，隨13年前龍年出生子女進入國中，國小生的人數高峰期已過，之後總人數將一路下跌，預計118學年國小學生數就會跌破百萬。記者葉信菉／攝影

國中教育會考昨、今天舉行，竹苗考區報考人數都比去年成長，又以苗栗縣增加最多近三百人。教育界觀察，仍與竹科人口移居有關，目前國一與國二生多為龍年出生，學生數將在一一六學年達到高峰，教學資源如何妥適調配考驗嚴峻。

苗栗縣教育處指出，去年苗栗縣報名國中會考人數三九一三人，比前一年少了五百多人，也是近年來報名人數「低谷」，但今年情況大反轉，報名人數達到四二○六人，比去年多了二九三人。新竹縣市考生也比去年多，竹市考生比去年增加一一四人、竹縣考生增加一六七人。

教育界人士研判，竹科員工大量移居到竹南、頭份，帶動學齡人口有關，尤其龍年出生的學生目前多為國一、國二學生，預料明後年會考人數又會大幅增加。

苗栗縣教育處並統計，一一五學年度國小學生數二萬六五○四人，比一一四學年度大減四七六人，減班達卅六班；國中部分受龍年影響，班級數呈現增長，學生數達到一萬二一○五人，比一一四學年度多了三三一人，全縣國中增班達到十二班，包含頭份國中增五班、竹南國中增兩班。

但也有教育界人士憂心指出，受龍年影響，竹竹苗學生數在一一六學年達到高峰，但從一一八學年起學生數將進入「斷崖式」銳減，增建校舍未來如何充分運用成為教育資源，將是嚴肅的課題。教育處回應，竹南、頭份學生數不斷增加，使額滿學校連年增班，暫以搭建組合屋、專科教室移作普通教室等方式因應；未來預估仍有新增移居人口，學生數減少不至於太劇烈，屆時普通教室可恢復成專科教室「還給」學生，多餘教室也可由社會處評估作為○至二歲的托育空間，多元運用。

竹科 苗栗縣

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