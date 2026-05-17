竹科外溢效應 周邊校園新生爆班搭「組合屋」因應

苗栗縣頭份、竹南地區受竹科外溢效應影響，總量管制學校頭份國中、照南國中近年持續增班到緊繃，連學生滿額轉介的鄰近學校教室也不夠用，只得搭建「組合屋」因應，成了校園奇景。縣府教育處指出，正規畫開辦實驗教育、爭設實驗中學，提供多元就學選擇。

頭份國中去年一年級增五班、一一五學年度的一年級又要再增五班，屆時全校將有四十一班；竹南鎮照南國中去年增兩班，今年再增一班，全校達五十三班，維持全縣國中第一大校。

「真的沒辦法再增班了！」照南國中校長湯秀琴說，校方基於社區學子就近入學的責任，但約七百名新生要入學，校舍僅能容納五百人。校內去年獲補助搭兩間組合屋，校方規畫成「科學研究及創新中心」，供資優班跑班上課使用，下學年將再增建一間，但校地有限，此後再已無空地能增建。

頭份國中獲教育部補助去年新建完成的專科教室大樓有廿間教室，但為容納學區新生，全部再改為普通教室使用，專科教室則使用舊有的組合屋空間。

竹南國中、頭份市建國國中因轉介入學的學生激增，繼建國國中去年搭建四間組合屋作為教室後，竹南國中今年也將增建兩間組合屋，最近剛發包，主要作為教師與代理教師辦公室。

縣長鍾東錦認為，苗北地區因竹科外溢效應，造成國中學生入學窘況，力爭由國科會設苗栗科學實中，縣府雖在竹南鎮公義路覓得校地，但國科會未接受。縣府目前和國立陽明交通大學合作，在後龍苗栗高鐵特定區內籌辦研究所專班，同時規畫實驗中學，已有企業主捐一千萬作為建校基金。

縣府教育處指出，除了在特定區內規畫科學實中，也研擬在頭份文英國中開辦國中實驗教育，盼以多元管道讓苗栗教育在質與量都大幅提升。

竹科所在的新竹縣市，同樣面臨學齡人口增加。竹市府教育處指出，已提前啟動增班、適度調整招生量能、活化校舍空間等方式因應，建功高中國中部及光武國中新建校舍預計一一五學年度啟用，提升就學量能。

竹縣府教育局指出，目前縣內國中校舍均能滿足學生就學需求，總量管制國中也配合輔導轉介，未有搭組合屋情形。